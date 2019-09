Desaparece Dulce Guadalupe, su pequeño hijo la espera en casa

Culiacán, Sinaloa.- Familiares de Dulce Guadalupe Ayón Botello la buscan de forma desesperada, fue vista por última vez en esta ciudad capital el día 15 de agosto.

Antes de desaparecer, la joven recibió una llamada en la que le decían que su pareja la necesitaba, pero no dio más información.

Al salir de su casa vestía pantalón negro de mezclilla roto, blusa roja y tenis blancos tipo Converse de encaje.

Como características particulares tiene un tatuaje de media hada a lado derecho del pecho y un tatuaje de infinito con el nombre de Eduardo en la muñeca.

Una tía se comunicó con ella el día 18 y al preguntarle en dónde estaba dijo que en un rancho, pero tampoco dio detalles. Tras esto ya no volvió a contestar, razón por la que su familia está muy preocupada.

De acuerdo a sus familiares Dulce casi no salía de su casa y todo el día pasaba en su teléfono celular, pero desde el 18 ya no se ha conectado a sus redes sociales, lo que les parece muy extraño. Dulce tiene un hijo pequeño, al cual no abandonaría, que llora mucho porque no la ve.

Sus familiares piden que si ella ve esta publicación se comunique para saber si está bien. Una tía señaló que ya pusieron la denuncia en la Fiscalía por la desaparición.