"Desaparece" funcionario de Choix, Sinaloa

Choix, Sinaloa. La tarde de este sábado trascendió la desaparición del Secretario del Ayuntamiento de Choix, Francisco Javier Fierro Torres.

Fuentes de Seguridad Pública del alteño municipio señalaron que no hay un reporte oficial que indique que se trate de un "levantón" o privación ilegal de la libertad; sin embargo, sus familiares no han podido ponerse en contacto con él, ya que no contesta las llamadas.

Corporaciones de seguridad están realizando recorridos de búsqueda para tratar de localizarlo.

