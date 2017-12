Desaparecen dos adolescentes en dos días en Tamaulipas

Tampico, Tamaulipas.- Padres de dos jovencitas se encuentran desesperados tras la desaparición de sus hijas, se trata de dos casos por separado una residente de Tampico y la otra de Ciudad Madero en el estado tamaulipeco.

Ambas familias piden apoyo a la población para dar con el paradero de las adolescentes.

La joven desaparecida en Tampico es Katya Arely de Jesús del Angel de escasos 14 años de edad, sus padres son José de Jesús Ramírez e Irma del Ángel Acosta con domicilio en avenida Las Torres esquina con calle Palma número 701 de la colonia Del Bosque.

Foto:Especial Katya Arely de Jesús del Angel

Los padres de Katya revelaron que su hija salió de su hogar para trasladarse a una posada de la secundaria en la colonia Natividad Garza Leal sin imaginarse que la jovensita no volvería a su casa, la desaparecida no porta teléfono celular y no tiene novio.

La niña de Tampico cursa el tercer grado en la Escuela Secundaria Federal Número 6 "Ignacio Ramírez". Los padres de la misma cuestionaron a las amiguitas de su hija pero dijeron no haberla visto.

Si usted la ha visto o sabe algo de ella favor de marcar a estos números de telefónicos 833-328-67-61.

DESAPARECIDA EN MADERO

La otra adolescente desaparecida es Galilea Orduña de 15 años de edad, viste blusa de rayas. Ella salió la tarde del pasado miércoles de su domicilio y no ha regresado.

Sus padres se encuentran angustiados si tiene alguna información sobre ella comuníquese a este número de teléfono 833-119-37-44 con la señora Sandra Orduña (la madre).

Foto:Especial Galilea Orduña lleva la misma ropa de la foto

Con información de El Sol de Tampico.com.mx