Desaparecen tres jóvenes del municipio de Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- Tres jóvenes originarios del municipio de Sinaloa se encuentran desaparecidos desde el pasado viernes por la noche cuando fueron vistos por última vez conviviendo en el malecón de Sinaloa de Leyva.

Se trata de los hermanos Misael Nieblas Bernal y Ramón Ángel Valenzuela Bernal, además de su primo, Elvis Omar Valle Nieblas, todos ellos originarios del municipio serrano.

Fue a través de sus redes sociales donde familiares y amigos publicaron la fotografía de los tres jóvenes pidiendo a la sociedad cualquier tipo de información para su localización y explicando que los tres familiares salieron a convivir el pasado viernes al malecón de Sinaloa de Leyva y desde entonces ya no supieron nada de ellos.

Se especuló que los tres sinaloítas pudieron ser privados de su libertad, ya que los familiares no lograron tener comunicación con ellos en ninguno de sus teléfonos y no se tiene rastro de ellos.

Las autoridades policiacas del municipio de Sinaloa dieron a conocer que ellos no tienen ningún reporte de la desaparición de estos tres jóvenes y que no se ha presentado denuncia formal, por lo que no han organizado ningún tipo de operativo de búsqueda.

Se desconoce si el reporte fue puesto ante la Fiscalía General del Estado.

