Desarman a Policía de San Juan de los Lagos por "vínculos inadecuados"

San Juan de los Lagos, Jalisco.- Por sospecha de que tienen algún vínculo con actividades ilícitas y omisión de las mismas por parte de criminales, los agentes de la Policía Municipal de San Juan de Los Lagos, Jalisco, fueron desarmados esta mañana mediante un operativo de 500 elementos de seguridad Estatal, Ejercito Mexicajo y Guardia Nacional.

El desarme de aproximadamente 160 agentes inició alrededor de las 07:00 horas de hoy y el hecho fue confirmado una hora despúés mediante una rueda de prensa que ofreció Macedoni Támez Guajardo, titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad de Jalisco.

"Se tomó la desición de intervenir, hoy a las 7:00 de la mañana, a la Comisaría Municipal de San Juan de los Lagos. Una comisaría que por información de inteligencia, tanto Federal como Estatal, por observaciones propias de quienes conformamos la mesa de seguridad, vemos que se ha mantenido alejada de su compromiso de proteger a la ciudadanía, además de que existen fundadas sospechas de vínculos inadecuados".

Explicó Támez Guajardo a los medios.

Tras las acciones tomadas por a Comisión Ejecutiva de Seguridad y el Ejecutivo del Estado y ejecutadas a través de la Secretaría de Seguridad del Estado, se "tomó el mando, control, posesión de activos, de la comisaría municipal de este municipio, en un operativo que comprende por lo menos 500 elementos de la Policía Estatal, Ejercito Méxicano y Guardia Nacional", abundó el titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad de Jalisco.

"Con esto se pretende devolver la paz y tranquilidad no solo a ese noble municipio, sino a toda la región. Además, mostrar a la ciudadanía del estado de Jalisco la convicción de este gobierno de que no se va a tolerar que ninguna autoridad municipal, en particular las comisarías, se desliguen de su deber de proteger y servir a la gente", puntualizó.

De acuerdo con medios locales, durante el operativo implementado no fueron localizados el comisario y el segundo al mando.

"Hemos observado poco compromiso de la comisaría de San Juan de los Lagos negándose a responder, negándose a apoyar en los operativos realizados en la región, no dando respuesta a las peticiones. Además de reportes de inteligencia que hablan de libre tránsito de gente armada por el municipio sin que esta policía respondiese", respondió Támez Guajardo al ser cuestionado sobre el actuar de los titulares de la Comisaría Municipal de San Juan de los Lagos.