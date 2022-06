Desatan balacera en Nuevo Laredo; abaten a 3

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Elementos del Ejército Mexicano desataron una persecución y balacera contra sujetos armados que viajaban en una camioneta Silverado verde, que terminó con tres abatidos y el aseguramiento del vehículo.



Los hechos ocurrieron la tarde de este martes en las calles de la colonia Lomas del Río, al poniente de la ciudad, a donde llegaron agentes de la Guardia Nacional en apoyo, pero ya habían sido abatidos los tres sujetos no identificados.



El tiroteo fue intenso y duró varios minutos por la resistencia de los sujetos armados perseguidos.



Los hechos trascendieron por ciudadanos que subieron videos a las redes sociales, donde acusan a los soldados de haber rematado a los pistoleros cuando ya se habían rendido y sólo estaban heridos.



"Ya déjenlos, ya no les tiren, ya le dieron, ya no les tiren por favor", se oye gritar a una señora que videogrababa.



En la balacera, los soldados y sicarios dispararon en todas direcciones por lo que hubo al menos diez carros baleados, propiedad de vecinos.



También hubo un civil herido ajeno a los hechos, un ciudadano identificado por paramédicos como Leobardo Espinosa Espinosa, de 54 años, quien fue trasladado a un hospital público con herida de bala en la pierna.



"Ya los mataron, ya los mataron a todos", se oye en otro video, "todavía les están tirando, si ya están muertos".

Con huleras, soldados y agentes de la Guardia Nacional trataron de derribar un dron de periodistas que llegaron al lugar, lo que enardeció a vecinos y agredieron a pedradas a los elementos de la Guardia Nacional.