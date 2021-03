Destituyen a comisarios de Guadalajara vinculados con "El Cholo", líder del Cartel Nueva Plaza

Guadalajara, Jalisco.- Los dos agentes de la Policía Municipal de Guadalajara que ayer señaló Carlos Enrique Sánchez Martínez "El Cholo" y líder del Cartel Nueva Plaza, como sus colaboradores ya fueron retirados de sus cargos informó este viernes la comisaría.

Se trata del comisario Jefe, J. de Jesús De Anda Zambrano y el Comisario de la Región 2, Mario Alberto Martínez González, quienes a partir de este viernes serán suplidos por otros agentes, esto con la finalidad de "mantener la imparcialidad y evitar cualquier tipo de conflicto de interés", señalaron las autoridades en un comunicado que fue compartido a DEBATE.

El ajuste en la corporación policiaca de la Perla Tapatía se da a raíz de la difusión de un video en el que "El Cholo" confesó tener el apoyo del actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, para quitar poder en la región a los miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y además señaló que localmente contaba con el apoyo de otros dos agentes.

"Me encontré en el Distrito Federal con García Harfuch para que me brindara apoyo ya que ammos somos contras del CJNG y sí me brindó el apoyo, solo me dijo que ocupaba algo relevante para poder dejarse caer aquí en la ciudad, con toda su gente y el apoyo que iba a mandarme... Quien me apoya aquí en la ciudad (de Guadalajara) es 03 Mario Alberto y el 02 Zambrano, me brinda la función en todo"

Señaló Carlos Enrique Sánchez Martínez, de quien se presume es el cadáver que horas después de la difusión del video apareció en el Jardín Hidalgo ubicado en el Centro Histórico de Tlaquepaque y a unos cuantos pasos del Palacio Municipal.

En el comunicado, se especificó que "el Comisario General de la Policía de Guadalajara, Luis Arias González, nombró este viernes como nuevo Comisario Jefe a Juan Pablo Sánchez González; a Antonio Munguía Gómez como Comisario de la Región 2, y a Fernando García Álvarez como Comisario de la Región 3".

Sánchez González fungía como Comisario de la Región 3, que contempla la zona sur de Guadalajara, con colonias como Miravalle, Higuerillas, Del Fresno y Morelos. Mientras tanto, Munguía Gómez se desempeñaba como comandante de la Unidad para la Recuperación del Estado de Derecho y la Paz (UREPAZ), y García Álvarez se encontraba a cargo del Polígono 9, en colonias como Lomas de Polanco, Echeverría y Miravalle.

Por su parte, J. de Jesús De Anda Zambrano y Mario Alberto Martínez González han sido puestos a disposición de la Dirección Operativa, mientras la Fiscalía conduce las diligencias correspondientes que se confirme su colusión con el crimen organizado o se compruebe su inocencia.