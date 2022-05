Detención de jóvenes termina con disparos en Uruapan, Michoacán; todo quedó grabado

En el video se escucha al joven que está grabando señalar que “ no es abuso de autoridad ”, dado que el tipo se resiste, también señala que “ deben de andar mero mal, por eso no se dejan revisar ”, dando indicios de que deben de portar armas o drogas, por lo que se resisten a la detención.

Aún acorralado por los policías, el tipo se resiste a la detención, y de uno momento a otro logra salir de entre las camionetas, los policías ahora son los que comienzas a soltar golpes contra este, al ver que no pueden detenerlo un policía vuelven a soltar un disparo más para intentar calmarlo, pero no lo logran.

Eliza Flores Reportera Web

