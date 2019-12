Detienen a 11 presuntos "Mexicles" con arsenal en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Elementos de la Policía de Ciudad Juárez, Chihuahua, y de la Guardia Nacional detuvieron a 11 presuntos sicarios de la pandilla "Mexicles" con un arsenal, droga y equipo táctico.



A dos de ellos se les vinculó con un atentado contra policías municipales registrado el 19 de noviembre en la Colonia Manuel J. Clouthier.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó que los detenidos estaban en poder de seis fusiles de asalto, una ametralladora y un arma corta.



El arresto se realizó en las Calles Provincia Asturias y Provincia Salares, en el Fraccionamiento Cerrada de Oriente, donde los agentes ubicaron a sujetos armados que circulaban en cinco vehículos.



La corporación indicó que, al ver a los policías, huyeron, pero fueron alcanzados y aprehendidos, sin que se realizara ningún disparo.



Entre los detenidos se encuentra una mujer de 38 años, identificada como Elizabeth M. V. y originaria de El Paso, Texas.



También fueron arrestados Gustavo M. R., alias "El Chapo", de 18 años, y Alonso C. R., de 27 años, ambos de Torreón, Coahuila, así como Felipe E. R., de 33 años, oriundo de San Luis Potosí.



Otros seis hombres son originarios de Ciudad Juárez, identificados como David S. M., de 26 años; Francisco C. R., de 22; Christian Armando S. L. "El Negro", de 24; David Josué S. L., de 20; Francisco Javier M. R. "El Pancho", de 33, y Vicente A. P., de 24 años.



De uno de los detenidos no se aportó información.



La Policía Municipal informó que las armas, la droga y el equipo táctico fueron asegurados en el interior de los vehículos Toyota Camry negro; Nissan Altima gris; Chevy Equinox negro; Mazda Tribute gris, y un Dodge Durango blanco, los cuales, agregó, contaban con las series remarcadas.



"Los vehículos asegurados han sido descritos por varios testigos presenciales de hechos de homicidio derivados de rivalidades delincuenciales, en los distritos Sur y Valle", agregó la dependencia.



Además, la SSPM arrestó a siete personas que eran utilizadas como "burreros" por los presuntos sicarios para el trasiego de mariguana, al llevar paquetes confeccionados tipo mochila con cinturones de vehículo para cargarlos en la espalda.

Matan a mando policiaco

Un comandante de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal fue ejecutado esta noche en esta ciudad fronteriza.



La corporación informó que el mando policiaco murió luego de haber sido atacado a balazos en el cruce de Santiago Blancas y Miguel de la Madrid.



El ataque provocó un despliegue policiaco en la ciudad para ubicar a los agresores.



Aunque fue trasladado a un hospital por las heridas que presentaba, el agente falleció.