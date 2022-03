Detienen a adolescentes por ingresar a cine en ruinas y a punto de colapsar en Escuinapa, Sinaloa

Escuinapa, Sinaloa.- Un grupo de menores fueron sorprendidos en el interior de lo que fue el cine IQ y que permanece en riesgo de colapsar, por lo que elementos de la Policía Municipal decidieron someter y ponerlos bajo resguardo de la autoridad competente en Escuinapa, Sinaloa.

En meses pasados la infraestructura del cine IQ que se encuentra por la calle ampliación Francisco Pérez, permanecía acordonada por parte de la autoridad, ya que este inmueble está a punto de colapsar y pudiera generar un accidente fatal.

Los elementos que sorprendieron a estos menores, decidieron realizar su resguardo y trasladarlos a la dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a bordo de una patrulla. Posteriormente se les mando llamar a los padres de familia.

A los pocos minutos los padres de familia arribaron a las instalaciones de Seguridad Pública, al enterarse de la situación, los padres hicieron el reclamo a los elementos preventivos, la manera en que sus hijos fueron tratados, ya que no son delincuentes, simplemente son adolescentes de 12 años y fueron subidos a una patrulla y tratados con palabras altisonantes.

“El problema aquí es que dicen las autoridades que los muchachos de secundaria de primer año, con 12 años nada más, ingresaron a lo que era el cine IQ, pasó la policía y los subió a la patrulla, no sin antes llamarles la atención de decirles no se metan la construcción es un peligro. Es cierto que es un delito meterse a propiedades ajenas, es correcto, pero con una llamada de atención que le hubieran hecho a los niños hubiera bastado para que ellos entendieran, no había necesidad de traerlos en la patrulla y como los trataron les dijeron groserías y cuando llegamos nos dijeron montón de cosas, que ahorita estábamos a tiempo de rescatarlos para que no fueran unos delincuentes”, expresó Fabiola Prado, madre de uno de los menores afectados.

Continuó; “Mi hijo estaba temblando y llorando cuando llegue, y no me parece justo que vayan a quedar fichados de malos niños cuando no los son, que van a mandar un reporte a la secundaria con el nombre y el grupo para que estén en su expediente y eso no me parece correcto, porque ellos no están cometiendo un delito, fue simple curiosidad de entrar a un lugar abandonado. Otra cosa los revisaron para ver si no traían droga, en la mochila, en las bolsas y no encontraron nada y la verdad que como madre de familia sí estoy muy molesta”.

José Antonio Espinoza Ibarra, padre de familia dijo que fue un grupito de jóvenes de seis a siete menores que fueron sometidos bajo resguardo otros más lograron evadir a los policías, al salir corriendo del lugar.

“Aquí lo delicado es que los niños manifiestan que hubo falta de respeto verbalmente, con palabras irrespetuosas, como padre de familia estoy de acuerdo en que estén resguardado, pero sí repruebo en la forma en la que fueron tratados y que se les habló. Hay varios tipos de violencia y aquí se ejerció la verbal y no se vale porque son niño”, señaló.

Leer más: Atracan cajas de abono de una tienda departamental en Acaponeta, Nayarit

Añadieron que como padres de familia analizarán si juntos entablarán una denuncia formalmente ante las instancias competentes en el Municipio y ante Derechos Humanos.