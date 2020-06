Detienen a dos hombres con pistola y cartuchos en Mazatlán

Mazatlán.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal lograron el aseguramiento de dos hombres a quienes se les decomisó un arma de fuego y cartuchos útiles.

La detención fue realizada la tarde-noche del viernes, en la colonia Renato Vega, en donde habitantes del lugar denunciaron haber escuchado detonaciones, alrededor de las 16:00 horas, por la calle Martin Gavica Garduño,.

Los agentes de inmediato se trasladaron al lugar pero no encontraron a ninguna persona, por lo que efectuaron recorrido de vigilancia por la zona. Poco después de dos hora más tarde, por la misma calle Martin Gavica, una persona les marcó el alto a los agentes, y les señaló a dos hombres que se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes en la esquina con la calle Camacho, y les aseguró que eran quienes habían efectuado disparos de arma de fuego.

Luego de identificarse, los agentes municipales les mencionaron que ingerir bebidas embriagantes en la vía pública es una falta al Bando de Policía y Buen Gobierno, entonces adoptaron una actitud evasiva.

Especial

El primero se identificó como Christian Antonio “N”, de 21 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Villa Verde; el segundo se dijo llamarse Cecilio Aarón “N”, de 22 años, quien vive en el Infonavit Jabalíes ambos de esta ciudad. El primero de ellos metió su mano al pantalón, levantando su camisa y mostró lo que al parecer era un arma de fuego, por lo que les solicitaron autorización para una inspección corporal.

A Christian Antonio le localizaron fajada la altura de la cintura, un arma de fuego tipo revólver, color plateado, calibre 38 especial, con cachas de plástico, con la leyenda Smith and Wesson, modelo 10-10, Made in USA, sin cartuchos, que dijo era de su propiedad, pero no tenía permiso para portarla, en tanto que a Cecilio Aarón “N”, le encontraron en la bolsa del pantalón, 3 cartuchos útiles al parecer calibre 38 especial, que dijo se los había encontrado.

Al encontrarlos en flagrancia, los dos jóvenes quedaron detenidos por el presunto delito de portación de arma de fuego y cartuchos, y fueron remitidos a la autoridad correspondiente.

