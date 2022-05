Detienen a hombre acusado de herir a su ex pareja con un arma de fuego en Mazatlán, Sinaloa

Mazatlán, Sinaloa.- En la colonia Flores Magón en Mazatlán, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal aseguraron a un hombre acusado de violencia familiar y lo turnaron a la autoridad correspondiente.

Los agentes fueron alertados por C4 de que una mujer estaba solicitando auxilio, ya que su ex pareja la estaba amenazando con un arma de fuego.

Al llegar al sitio señalado, fueron abordados por una fémina de 29 años de edad quien les dijo que por la mañana, al acudir a la casa de su ex suegra, su ex pareja la lesionó con un arma de fuego por lo que fue llevada a una clínica particular.

Sin embargo, al regresar a su casa, el hoy detenido ya la estaba esperando, por lo ante las nuevas amenazas, pidió apoyo y señaló una casa a donde el agresor había corrido.

Los policías finalmente aseguraron a quien dijo llamarse Sergio Guadalupe “N”, de 40 años de edad, con domicilio en la colonia Universo, quien ante la acusación directa de la víctima, quedó formalmente detenido.