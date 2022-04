Detienen a hombre por atacar a machetazos a perrita y sus cachorros en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León .-Vecinos y asociaciones civiles denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia que tres cachorros fueron matados a machetazos, en Juárez.



Según las versiones de vecinos, al menos tres personas con machetes atacaron a un perrita que acababa de dar a luz a los cachorros.



La perrita quedó herida y sus crías murieron por el ataque, que se registró el domingo en la calle 16 de Septiembre, en la colonia del mismo nombre, señaló la rescatista Iris Flores.

Leer más: "Yo siempre trate de ayudarla", supuesto taxista asegura que no acosó a Debanhi



Por estos hechos, la Policía de Juárez detuvo a un hombre identificado como Jesús M, de 23 años, quien argumentó ante los elementos que le dio de machetazos a la perrita porque estaba mordiendo a su hermana menor de edad en la pierna derecha.



La Secretaría de Seguridad Pública de Juárez informó que se levantó el informe policial homologado por el maltrato y crueldad animal, tipificados en el Código Penal del Estado.



Flores explicó que la perrita y otros dos cachorros que no sufrieron heridas están en una veterinaria del Municipio de Guadalupe, donde reciben atención.



"La perrita dio a luz en la calle a sus cachorritos", mencionó, "llega un señor con varios familiares, todos con machetes y empiezan a acribillar a los perritos, empiezan a machetearlos y matarlos.



"Yo metí la denuncia ante la Fiscalía".



Tras el ataque, dijo, a la perrita le realizaron suturas en la cara, a unos centímetros de su ojo, del que no hay riesgo.



"La perrita está internada en una veterinaria, se confirma que es de la calle porque trae varios problemitas. Una buena vida no la tenía", dijo.

Leer más: Detienen a presunto sicario de 'La Línea' de Chihuahua en Quintana Roo



"La perrita macheteada y con sus cachorros, la hemos manipulado y en ningún momento te gruñe, ni agresiva ni nada.



Flores manifestó que buscarán ponerla en adopción y a sus cachorros.