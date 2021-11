Detienen a hombre por masturbarse frente a una joven de 22 años en un camión en Aguascalientes

Aguascalientes.- Por masturbarse y exhibir sus partes íntimas a una joven pasajera, de 22 años, en un camión urbano, un hombre fue detenido por policías municipales en la ciudad de Aguascalientes.

La tarde del jueves 4 de noviembre se recibió el reporte al C4 Municipal de Aguascalientes donde se informaba que a bordo de un camión urbano que se encontraba sobre la avenida Heroico Colegio Militar y avenida Alameda en la colonia del trabajo estaba un hombre retenido por el conductor del transporte público, al ser señalado por una mujer como presunto responsable de atentados al pudor.

De acuerdo a medios locales, el hombre viajaba en el último asiento de un camión y cerca de él se encontraba una joven, de 22 años. El hombre comenzó a realizarse tocamientos en sus partes íntimas y a exhibirse.

La víctima se puso de pie y comenzó a golpearlo en el cuerpo mientras repetía insultos "Me estás faltando al respeto, estoy al lado de ti wey, estos al lado de ti, no cuales disculpas, no pobre de tu madre wey no... ¿no tienes hijas? ¿No tienes esposa?", se escucha decir a la joven en un video que circula en redes sociales.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio del reporte, donde la joven señaló al hombre como el presunto responsable. Los policías detuvieron a quien dijo llamarse Víctor, de 56 años de edad, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público de fuero común en turno en el Centro de Justicia para la Mujer, para determinar su situación jurídica.

La afectada presentó una denuncia contra el hombre como presunto responsable de atentados al pudor, porque se iniciará con una carpeta de investigación contra los hechos que se le imputan.