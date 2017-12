Detienen a hombres armados involucrados en linchamiento

Culiacán, Sinaloa.- Como resultado de los operativos coordinados con los tres órdenes de gobierno, elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la 9/a. Z.M. y de la Policía Municipal, lograron la detención de cuatro presuntos delincuentes en posesión de armas de alto poder.

El reporte señala que los efectivos realizaban recorridos y patrullajes por la zona de Culiacancito en la capital sinaloense cuando observaron un vehículo sospechoso que al notar la presencia de la autoridad se dio a la fuga, iniciando así una persecución.

Armas de diverso calibre y cartuchos fueron decomisados a los presuntos delincuentes.(Foto: cortesía).

Fue metros más adelante cuando se logró la detención de la unidad en la que viajaban Francisco Javier “N” de 19 años de edad, Jesús “N”, de 22 años de edad, Edwin Omar “N”, de 22 años y José de Jesús “N” de 26 años de edad, procediendo a la inspección del vehículo en donde se aseguró lo siguiente: 4 armas largas, 25 cargadores, 1 arma corta y cartuchos.



Cabe señalar que, los detenidos aparecen en un video que circula por las redes sociales en donde se observa como lesionan a otra persona, a la cual no se le ve el rostro, con una tabla cuando es sometido por otro mientras sostiene un equipo de radiocomunicaciones.

Ante esta situación, Gobierno del Estado sostiene su postura de no tolerar que se haga justicia por propia mano, dado a que las leyes de nuestro Estado no lo contempla de esa manera al no ser autoridades competentes, incluso no es permisible combatir un delito o hacer justicia al retener o privar de la libertad para lesionar a otro ciudadano, pues eso también es parte de un delito que se castiga en el Código Penal de Sinaloa.

Foto: EL DEBATE

Por ello, se mantiene la firme convicción de que existen autoridades competentes para dar seguimiento y castigar a quienes infringen la ley.

Foto: EL DEBATE

Culiacán, Sinaloa.- Aproximadamente a las 8:00, poco tiempo de haber iniciado la jornada laboral, un camión Diaz Ordaz se impacta contra un vehículo.

El accidente ocurrió en el cruce de Nicolás Bravo y Juárez en el sector centro.

Camión ruta Diaz Ordaz numero económico 16 se estrello contra una camioneta Chevrolet color negro. Ambos vehículos se impactaron contra una sastrería que esta en la pura esquina.

Foto: EL DEBATE

El camionero venia bajando por la Juárez y la camioneta circulaba de sur a norte por la Bravo.

El impcato dejo un saldo de seis lesionados de la camioneta, del camión no se reportaron victimas.

Hasta el momento no se sabe quien es el responsable ya que las calles cuentas con señalamientos y semáforo.

Pericos, Mocorito.- Un joven de 19 años de edad fue encontrado asesinado a balazos en la sindicatura.

En vida respondía al nombre de Jesús Alonso “N”, quien era vecino de la comunidad de Recoveco. Los hechos fueron reportados durante la mañana de ayer.

LO SUCEDIDO

Pobladores localizaron dentro de una especie de barranco un automóvil Volkswagen Vento rojo con matrícula VSW-2107 en estado en abandono, y al irse acercando observaron que tenía disparos en cristales y carrocería.

Los civiles evitaron a toda costa ver qué había en el interior, mejor tomaron la decisión de dar aviso a las autoridades correspondientes.

Algunas personas comentaron que antes de las 08:00 horas habían escuchado detonaciones de arma largas por los alrededores, pero desconocían en qué punto habían sido accionadas.

El joven tenía diversas lesiones de bala. Foto: EL DEBATE

Policías de Mocorito montaron un operativo hasta que lograron dar con la unidad motriz.

Los uniformados se aseguraron de que estaba el cuerpo de una persona acostada en el asiento del copiloto y que presentaba balazos en su cuerpo. Todo indicó que el joven había sido perseguido a balazos hasta resultar lesionado y perdió el control de su unidad, quien de acuerdo con información de las autoridades estaba registrado en Uber.

El hoy occiso ya no sobrevivió a la agresión. La zona tuvo que ser delimitada con cinta amarilla para que ningún curioso contaminara la escena del crimen.

Peritos en la escena del crimen. Foto: EL DEBATE

Personal de la Fiscalía General de Justicia del municipio de Angostura fue el encargado de hacerse cargo de iniciar las diligencias.