Detienen a presunto asesino de Leslie Rubí en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Las autoridades del estado lograron capturar a un sujeto como presunto implicado en el asesinato de la joven Leslie Rubí, de 17 años de edad, localizada sin vida y sepultada en una vivienda al norte de Monterrey.

El gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodíguez Calderón, confirmó el hallazgo del cadáver de la joven a través de una rueda de presa, manifestando que lograron ubicarla luego de haber interrogado a esta presunto asesino, quien se negó a dar más detalles, y ya se encuentra detenido.

La víctima se encontraba desaparecida desde el pasado 8 de junio cuando fue "levantada" por un taxi, y fue durante este fin de semana cuando localizaron su cuerpo tras la interrogación de un sospechoso.

Cuerpos de seguridad catearon una vivienda en la colonia Mirasol, donde donde encontraron el cuerpo de la joven, el cual presentaba una contusión profunda en el cráneo.

"Yo no le llamaría secuestro, porque hay una parte ahí que no nos precisa la investigación, entonces esperaré para precisar si fue realmente un secuestro o fueron realmente otras razones que movieron a quienes lo hicieron", señaló el gobernador.

La familia de Leslie Rubí, habló sobre el caso de la joven al periódico ABC, y exigieron justicia por el crimen.

María Elena Oviedo, tía de la víctima, expresó que Leslie era amigable, alegre y buena hija, además dijo que la familia mantenía la esperanza de encontrarla con vida, y no se esperaban este terrible resultado.

"Esto no va a quedar impune y que las investigaciones sigan, queremos saber quién hizo esto y los culpables, que no puede quedar así, que ella no merecía morir así", manifestó la familia.