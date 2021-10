Detienen a presunto feminicida de Kenia María, hallada en Costa Rica, Culiacán, la madrugada del miércoles

Sinaloa.- Elementos de la Policía Municipal detuvieron la mañana de ayer al presunto responsable del feminicidio de Kenia María, quien fue encontrada en la sindicatura de Costa Rica, perteneciente Culiacán, y fue la segunda mujer asesinada en este mes de octubre en Sinaloa.

Cabe recordar que el cuerpo de la joven fue encontrado durante la madrugada del miércoles tirada por la calle San Ignacio en la colonia Sinaloa, en Costa Rica, a un costado de un complejo deportivo vistiendo una bata quirúrgica. Asimismo se estableció que presentó severos golpes en su cuerpo y heridas punzocortantes.

La noticia de la detención del presunto feminicida lo dio a conocer el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), Mauricio García. El alto mando de la Policía Municipal solamente se limito a dar a conocer el arresto pero dejo en claro que sería la propia Fiscalía General del Estado quien se encargue de realizar las diligencias correspondientes.

“Si, en efecto elementos de la policía municipal detuvieron a esta persona, sin embargo por tema del debido proceso le vamos a dejar a las autoridades que hagan las indagatorias correspondientes para que ellos deslinden responsables”, detalló García Rodríguez.

Leer más: Kenia María encontrada en Costa Rica, Culiacán, es el feminicidio 35 en Sinaloa

Hasta este momento el organismo autónomo aún no ha brindado detalles del proceso legal ya que se espera que dentro de las próximas horas se realice la audiencia inicial donde, tanto el Ministerio Público como la defensa del presunto feminicida, desahoguen las pruebas con las que cuentas y pueda convencer al juez de vincular o no a proceso al acusado, cuya identidad todavía no se ha revelado.