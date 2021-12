Detienen a secretario del Senado por el presunto asesinato de un candidato en Veracruz

Veracruz.- Imponen prisión preventiva al secretario técnico del Senado, José Manuel N, por ser el presunto autor intelectual del asesinato del político René Tovar, ex candidato de Movimiento Ciudadano en Cazones, Veracruz.

José Manuel N, se desempeñaba como secretario técnico de la Junta de Conciliación Política del Senado de la República, y se encuentra acusado de ser el presunto responsable intelectual del asesinato de Réne Tovar.

Tovar, era un candidato del partido político Movimiento Ciudadano por la alcaldía de Cazones, Veracruz,, que fue asesinado el pasado 04 de junio del 2021, dos días antes de las elecciones en México.

El abogado Jorge Reyes Peralta aseguró a Reforma que en la carpeta de investigación 4414/2021, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) argumentó la autoría del imputado, pero sin testigos o, dijo, pruebas contundentes.

"La teoría del caso que tiene la Fiscalía es que José Manuel N, siendo dirigente o formando parte de MC, escogió a una persona en Cazones que le vio perfil para que ganara, mandó a que lo mataran para que asumiera otro el cargo, es decir, que él decide una candidatura y otra", dijo en entrevista telefónica sobre el asesinato de René Tovar.

José Manuel, secretario técnico de Junta de Conciliación Política del Senado de la República. Foto: Facebook / José Manuel

"En la misma carpeta hay pruebas donde él no toma la decisión, la toma un comité de elecciones, no está en sus facultades de Manuel, no hay una sola prueba, un solo elemento de prueba que vincule o les dé a la Fiscalía para acreditar esa autoría intelectual, no hay una sola persona que deponga en contra de Manuel, es una conjetura con muchísimas actuaciones que tiene la Fiscalía".

José Manuel, brazo derecho del morenista Ricardo Monreal, fue detenido a las 08:20 horas del miércoles 22 de diciembre, en los límites de Veracruz con el Municipio de Tuxtepec, en Oaxaca, cuando viajaba con su esposa e hijas.

"El 9 de diciembre tienen la fecha de judicialización de la carpeta, pero lo detienen hoy, a partir de esa hora fuimos llamados, la teoría del caso de la Fiscalía no tiene fuerza para que lo vinculen, pero haremos nuestro trabajo", añadió el abogado veracruzano.

Se prevé que el próximo lunes 27 de diciembre se realice la continuación de la audiencia inicial, y el martes 28, a las 13:20 horas, se realice la audiencia de vinculación a proceso.

Este miércoles, la Fiscalía General de Veracruz informó que elementos de la Policía Ministerial detuvieron al secretario del Senado por su presunta participación en el asesinato del político Tovar, de su propio partido.

Tras la aprehensión, el Gobierno de Veracruz, liderado por el morenista Cuitláhuac García, recibió críticas de sus propios correligionarios, así como de la oposición, al asegurar que ésto se debió a una venganza política.

Al ser cuestionado, Cuitláhuac García negó que la Fiscalía de Veracruz, con autonomía presupuestal y de investigación, actúe de forma vengativa.