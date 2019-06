Detienen y golpean policías de San Pedro a un joven

Monterrey, México.-Un joven fue golpeado ayer por cinco elementos de la Policía de San Pedro e incomunicado durante más de ocho horas en la corporación municipal, después de haber sido detenido por un supuesto desacato a la autoridad y oponer resistencia.

Aunque la detención de Jaziel, fue alrededor de las 7:40 horas en Morones Prieto y Francisco Villa, cerca del acceso a la UDEM, fue presentado hasta las 9:30 horas en la demarcación que está a tres minutos del lugar.

El afectado, quien es empleado de Editora El Sol, dijo que cuando esperaba un taxi para ir a su trabajo en el centro de Monterrey, llegó una granadera.

Jaziel agregó que el policía al que identifica como Romualdo le pidió identificarse y cuando le mostraba su credencial de elector y decirles su nombre llegaron otras cuatro patrullas más con unos 10 policías. Agregó que lo esposaron, lo golpearon en el rostro y el abdomen en el asiento posterior de una patrulla.

El joven dice que vio que un hombre grabó su detención con su teléfono celular.

"Cuando me meten a la patrulla me avientan y uno abre la puerta, me quita el teléfono y otro me agarra del cuello y me golpean en la nariz y la cara, y me seguían golpeando en la panza hasta que entregué el teléfono y cartera", dijoJaziel .

En los patios de la Policía de San Pedro lo tuvieron esposado a un poste casi dos horas. Le permitieron una llamada de un teléfono local, pero no recordaba algún número y su teléfono celular no se lo prestaron.

Jaziel salió hasta las 19:00 horas tras pagar una multa de 200 pesos. El Secretario de Seguridad Pública de San Pedro, Gerardo Escamilla, dijo que al enterarse de la situación iniciaron una investigación interna y están revisando el procedimiento y las cámaras.

"La información que tenemos de los oficiales es que se le vio saliendo de un lugar no ordinario entre matorrales y le faltó al respeto a los oficiales. "Se le revisó y no se le encontró nada", dijo anoche Escamilla.