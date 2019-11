Dictan 31 años de prisión a expolicías en Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Han transcurrido seis años desde que se registrara una persecución contra Román Alberto S., que inició en el municipio de Ahome y terminó con la desaparición forzada del joven en las inmediaciones de Mochicahui, El Fuerte. Los hechos ocurrieron exactamente la noche del 17 de noviembre del 2013.

A seis años, los tres expolicías municipales de Ahome señalados como responsables fueron sentenciados a 31 años de prisión, tras varias apelaciones tanto de la parte acusadora como de la defensa legal.

La pena máxima

La madre del joven, Rosa Elia Vázquez Hernández, comentó que ella pedía la pena máxima de 50 años, en contra de los expolicías Jorge C., Óscar H. y Jorge S., por ser los responsables de la desaparición forzada de Román Alberto. Incluso, recalcó que en Sinaloa es el único caso donde hay sentenciados por una desaparición forzada.

“Esto ha sido muy doloroso para la familia y es que hasta la fecha no sabemos dónde está el cuerpo de mi hijo, quisiera saber en qué lugar buscarlo. Ojalá un día no muy lejano yo pueda recibir una llamada para que me digan dónde está mi hijo”, externó la madre de familia; sentada en la sala de su casa, en el municipio de El Fuerte.

Le mandó una carta al presidente de México

La profesora jubilada mencionó que le escribió y mandó una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para informarle del caso que afectó a sus familiares. En la carta le pide al mandatario que se castigue a quienes cometen los abusos de autoridad, homicidios, desapariciones forzadas, entre otros. Incluso, le pide que jueces competentes e imparciales apliquen los castigos correspondientes, entre otras peticiones.

Sentencia y multas

El Juzgado Segundo ratificó la sentencia de 28 años, 9 meses contra los expolicías en el 2017, pero después de apelaciones de ambas partes involucradas, en el 2019, la sentencia quedó en 31 años de prisión y una multa de 67 mil 518 pesos a cada expolicía, quienes cumplen su condena en el penal Goros Dos.