Dieguito fue hallado muerto tras presuntamente marcharse con desconocido en Chihuahua

Ciudad Juárez.- Como Diego, de 11 años de edad, identificaron al cadáver encontrado el pasado lunes 7 de febrero en un terreno abandonado de la colonia Urbi Villa del Cedro etapa I, en Ciudad Juárez, Chihuahua, confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE).

El menor fue visto por última vez poco antes de las 22:00 horas del sábado 05, después de jugar con otros niños de la zona. La última persona que estuvo con él fue un hombre de aproximadamente 20 años vecino de Diego.

El joven narró, según información de Diario.mx, que pidió al niño entrar a su casa, pero que un desconocido le llamó por su nombre y no volvieron a saber de él. El cuerpo sin vida fue hallado en un terreno baldío a solo unos metros de ahí.

"Le dije, ‘pues ya es tarde, mejor métete, no quiero que te vaya a pasar algo’ y me dijo que nomás iba a ir al parque a algo y antier me avisó su hermana que no aparecía", declaró el conocido de la víctima.

La última persona que vio a Diego con vida describió al sospechoso como un hombre de aspecto criminal, con chamarra color café y una letra "z" rasurada en la cabeza.

El joven además mostró la última fotografía que tomaron al niño, capturada la misma tarde del sábado. Aparece con chamarra azul, pantalón negro, tenis del mismo color, ropa que vestía cuando le encontraron muerto.

Se encontraba frente a una barba que tenía pintadas alas de mariposa, el menor usaba sus manos para simular las antenas del animal.