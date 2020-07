Difunden video de policías torturando a presunto roba motos en Escuinapa, Sinaloa

Escuinapa.- A través de redes sociales se difundió un video en el que se observa a elementos de la Policía Municipal sometiendo y con huellas de tortura a un joven, que presuntamente está involucrado en el robo de motocicletas que se ha venido registrando desde hace tres meses aproximadamente en el municipio.

El video que fue difundido a través de redes sociales se publicó con el siguiente mensaje “Para todo el que ande robando MOTOS en Escuinapa”.

Se publica una fotografía del presunto roba motos y un video; en las imágenes del filme se observa a dos elementos de la Policía Municipal, uno de ellos mantiene sometido de la cabeza al hombre que permanece esposado entre sus piernas, otro elementos más graba con su celular mientras lo interrogan.

En un momento de la grabación se observa el rostro de uno de los policías, también se percibe la participación de otra persona más, quien graba y en algunos momentos participa también en el interrogatorio al presunto roba motos.

En el interrogatorio el joven se observa intimidado y atemorizado, ya que su cuerpo registraba huellas de tortura, específicamente en la zona de los glúteos.

El interrogatorio fue el siguiente: ¿A quién se la vendieron?, “A un herrero”, ¿En cuánto se la dieron?, “En 2 mil creo”, ¿En dónde vive ese bato?, “A media cuadra hasta el fondo para el lado de la huerta”, ¿Quiero que me digas todas las que te has robado?, “Yo no fui, fue el Rafa, yo no sé de esa ¿Cómo era?”, ¡Falta otra moto hijo, una que se robaron por La Centenario!.

El caso ha sido turnado asuntos internos de Seguridad Pública

Saúl Acosta Alemán, secretario del Ayuntamiento dijo que ya están enterados del caso de los policías y que ha sido turnado en primera instancia al área de asuntos internos de Seguridad Pública.

El comandante ya turno este tema, a asuntos internos de la Dirección de Seguridad Pública, ya se le está dando seguimiento, se va abrir una carpeta, para empezar la investigación, relató Acosta Alemán.

Continuó diciendo; “Nosotros como autoridades municipales reprobamos estas acciones, porque siempre nos hemos conducido con el respeto a los derechos humanos, vamos a esperar el dictamen para ver qué determina asuntos internos, el caso podría ser turnado a la comisión de honor y justicia”.

Explicó que si el área de asuntos internos turna el caso a la comisión de honor y justicia que es presidido por el área de la sindica procuradora, tendrán que sesionar, para dar seguimiento a este caso.

Al cuestionarlo sobre cuántos elementos están bajo investigación dijo; “Desconozco cuántos elementos están bajo investigación, ya que asuntos internos empezará a citar para dar inicio con la investigación.