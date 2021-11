Difunden video de supuesta extorsión de un Guardia Nacional en México

México.- En redes sociales se compartió un video de una supuesta extorsión por parte de un elemento de la Guardia Nacional a un transportista en una carretera de México.

Una persona captó en video cuando un elemento de la Guardia Nacional paró a un transportista para realizarle una infracción, pero presuntamente para no realizarla le solicita como mínimo 10 mil pesos.

"No está permitido que lo jalen con el tractor. Necesita ser salvamento de arrastre como corresponde las rúas. Otra aquí su chofer se quiso volar la caseta. Es una infracción como transportista. Ya le mencioné cuál es la sanción", es escucha decir al presunto elemento de la Guardia Nacional en el video.

"Ahora sí que dice usted que quiere que le hagamos el paro... ¿cuál es su mentalidad, pues?, agrega el guardia nacional al parecer para escuchar que el transportista lee ofrezca dinero para no realizar la infracción. Sin embargo, el transportista le señala al presunto elemento de la GN que él no sabe, que él le indique la cantidad.

"Pues, mínimo unos 10 baros (10 mil pesos) o hablo a la grúa lo que corresponde", se escucha en el video. El transportista manifiesta que es demasiado dinero que por eso estaba pidiendo que no le hablara a la grúa para que no le cobrara caro y le manifiesta que no tiene esa cantidad.

Video de la supuesta extorsión | Twitter

La persona que compartió el video no informó ni cuándo ni en qué lugar de México ocurrió la supuesta extorsión.

Por su parte, el Centro Nacional de Atención Ciudadana (CNAC) respondió a la publicación en Twitter reiterando que es importante reportaron los actos indebidos cometidos por elementos de la Guardia Nacional.

"Buenas noches, es importante que todos los actos indebidos cometidos por elementos de la Guardia Nacional sean reportados. Agradeceríamos si pudiera aportar más información como: lugar de los hechos, día y hora; así como el número de unidad, en caso de contar con él, al correo cnac@gn.gob.mx o al tel. 088. Su reporte puede ser anónimo y estamos a sus órdenes las 24 horas", indicó.