Distintas corporaciones vigilarán las carreteras en San Ignacio

Sinaloa.- El Director de Seguridad Pública y Tránsito municipal de San Ignacio, Alberto Castro Peña, indicó qué en esta época decembrina se estará brindando apoyo y seguridad a los automovilistas que transitan por las carreteras del municipio así como las federales, apoyados por elementos del 110 Batallón de Infantería.

Indicó que desde hace varios días elementos de seguridad pública Municipal y Estatal, están realizando recorridos constantes por estas vías en donde se les ha estado prestando diversos servicios a personas que se quedan varadas en el camino.

Castro Peña aseveró que no únicamente se dedican a realizar los recorridos por las carreteras, sindicaturas y comisarias, sino que se está alertando a la población a no utilizar pirotecnia esto por su propia seguridad y la de sus familias.

"Anteriormente teníamos problemas de asaltos o despojo de vehículos a mano armada, esto atemorizaba a los demás automovilistas que preferian no viajar de noche por nuestras carreteras, a raíz de eso desde hace dos años se implementaron los recorridos y esto nos ha dado resultado, además mantenemos comunicación constante con Protección Civil y Cruz Roja para atender cualquier eventualidad" expresó.

El funcionario añadió que se está trabajando arduamente para culminar un año con saldo blanco, para lo cual se requiera el apoyo de la ciudadanía.

"El alcalde Iván Báez, ha sido muy enfático en pedirnos que no bajemos la guardia, nos ha costado mucho trabajo mantener a San Ignacio como uno de los menos violentos en los últimos dos años, y queremos culminar el 2020 con ese índice, pues también disminuyeron significativamente los homicidios, robos a casa habitación, despojo de autos, y demás".

Por último dijo hacer un llamado a toda la población a realizar sus festejos con tranquilidad, a no excederse en el uso de bebidas embriagantes, a no manejar ebrios o cansados, a no poner en riesgo a su familia que es lo más sagrado, para así dar inicio a un 2021 llenos de felicidad.