Don Álvaro pide a Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán hacerse cargo de daños tras ser atropellado

Sinaloa.- Don Álvaro Velarde Velarde pide a los directivos de la Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán se hagan responsables y le paguen los daños que le ocasionaron a su bicicleta y a su persona, así como los gastos que ha generado para atenderse físicamente.

El hecho ocurrió el pasado día 12 de febrero siendo aproximadamente las 17:25 horas cuando circulaba sobre la Avenida Ejército Mexicano esquina con Río Piaxtla en la colonia Lomas de Mar en Mazatlán, Sinaloa, cuando el conductor del camión con número económico 1901 con placas de circulación A-30492-1 no se percató del ciclista y lo atropelló quedando debajo de la unidad y muy cerca de ser arrollado por las llantas traseras de la misma.

“Yo estaba esperando en el cruce de la Mexicano con la Piaxtla en mi bicicleta que el semáforo cambiara a color verde para poder seguir mi camino a un trabajo que iba a iniciar y el chófer del camión no se fijó al frente y no me vió, y pues me tumbo de mi bicicleta y me la dejó toda dañada sin funcionar y a mí de dejó lastimado de mi cadera, y sobre todo de mis piernas que sufrí un derrame de líquido y además unas escoriaciones en el pie derecho, lo bueno que la estoy contando porque por poco y me pasa por encima de la panza, si no es porque un señor que vende churros le toca en la puerta me hubiera pasado por encima”, comentó Velarde Velarde.

Don Álvaro dio a conocer que su bicicleta no es cualquier tipo de bicicleta y que pues aquí en la ciudad no se consiguen sino que se tiene que encargar a la ciudad de Guadalajara ya que tienen un motor y se le tiene que pedalear para que arranque, el costo aproximado de dicho vehículo es de 5 mil pesos.

El afectado ya tiene interpuesta una demanda por daños y lesiones contra el conductor del camión quien fue quien lo atropello, la cuál tiene por número la carpeta de investigación correspondiente MAZTL/000631/2021/CI, así como también tiene el parte de Tránsito Municipal con número 34909/2021.

Don Álvaro Velarde Velarde, pensionado de 68 años hace un llamado al dirigente de la Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán, Faustino Mejía Chávez a que le respondan por los daños que sufrió en su persona, así como también a su bicicleta eléctrica, la cuál quedó completamente destrozada.