¿Dónde está Omar? Fue al Centro de Culiacán y ya no regresó

Sinaloa.- La tarde del pasado 14 de marzo, un día antes de su cumpleaños, Omar Gómez Sánchez le avisó a su mamá que iría a dar una vuelta al Centro de Culiacán, como a veces lo hacía, pero esta vez ya no regresó.

Desde ese día, la angustia se ha apoderado de Delfina, quien no se explica el porqué su hijo de 22 años desapareció, el porqué parece que se lo hubiera tragado la tierra, cómo es posible que le estén provocando tanto dolor.

Omar es un chico estudioso, estaba becado y cursaba el séptimo semestre de la carrera de ingeniería industrial en la Universidad Tecmilenio, hacía su servicio social en un pizzería y trabajaba en una conocida cadena restaurantera. Siempre estaba ocupado, casi no tenía tiempo de divertirse, no le hacía daño a nadie, dijo al borde del llanto su mamá.

Los hechos

Por las investigaciones que se han hecho en este caso, la última vez que se vio al joven se encontraba en un conocido bar ubicado en el Centro de la ciudad. En las imágenes de una cámara, de acuerdo a personas allegadas al joven, se ve que dos trabajadores de ese bar lo sacan y lo arriman a un carro y allí un hombre lo golpea, pero el joven no se defiende. Luego, los dos trabajadores lo llevan hacia la parte trasera del establecimiento y ya no se tuvieron noticias de él.

Por la desaparición de Omar se levantó una carpeta de investigación hasta el 16 de marzo, porque cuando la reportaron al 9-1-1 les dijeron que tenían que esperar 72 horas.

A 144 días de la desaparición, no hay ningún rastro, ni ninguna línea de investigación. Los investigadores de la Fiscalía General del Estado no han hecho nada. No vieron otras cámaras cercanas al lugar y se tardaron mucho para investigar las llamadas del celular y su ubicación.

“Mi hijo es un joven sano que salía a las 6 de la mañana de la casa y regresaba a las 10:30 de la noche. Siempre andaba ocupado estudiando y trabajando”, explicó Delfina.

Aseguró que solo desea que su hijo regrese, no busca culpables, no haría nada, solo quieren que le regresen a su hijo, ya es mucho tiempo el estar sin él.

Delfina solicita al fiscal general, Juan José Ríos Estavillo, que le ayude a que este caso avance, que los investigadores se pongan a trabajar, que busquen a su amado hijo. Quien tenga alguna información de este joven, por favor, hablar al número 667-184-1256. La información que se dé es confidencial.