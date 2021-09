¿Dónde está Zac? Hombres armados se llevan a niño de 8 años de la casa de sus abuelos en Mérida, Yucatán

Mérida.- Hombres armados sustrajeron a un niño de 8 años de la casa de sus abuelos en Mérida, Yucatán, desde el pasado 15 de septiembre, sin que a la fecha se sepa nada del pequeño.

La madrugada del pasado 15 de septiembre, el pequeño Zac Gerard dormía en la habitación de sus abuelos cuando irrumpieron de forma violenta en la vivienda hombres armados. Se identificaron como personal de la Fiscalía General de la República (FGR), aunque en ningún momento mostraron credenciales ni documentos.

El momento fue grabado por cámaras de vigilancia. El grupo armado derribó la puerta al grito de "Fiscalía General de la República". A bases de gritos y amenazas con sus armas, preguntaron por Zac y lo buscaron en diversas habitaciones, hasta que lo encontraron en la habitación de sus abuelos.

Los sujtos armados se llevaron por la fuerza al niño de 8 años sin siquiera ponerle zapatos, huyeron a bordo de tres camionetas y desde aquel día su familia no sabe nada sobre su paradero.

"No nos enseñaron ningún documento, no nos dijeron de dónde venían, no dijeron por qué, nada, sólo vinieron de una manera muy violenta y arbitraria para llevarse al niño", acusó Ana Cristina, tía de Zac.

Inmediatamente, la familia se trasladó a las oficinas de la Fiscalía General de Yucatán a preguntar por Zac, pero les dijeron que el niño no estaba ahí, por lo que presentaron una denuncia.

Las autoridades del estado sostienen que no se trata de un secuestro, sino que el menor fue sustraído por parte de un familiar.

La custodia de Zac había sido reclamada por su madre ante juzgados familiares de la Ciudad de México, pero desde los últimos cuatro meses no sabía nada sobre ella.

Los abuelos del pequeño lo han estado buscando con desesperación y piden ayuda para encontrarlo, ya que no tienen certeza de quién y por qué se lo llevó, además de la forma violenta en que lo hicieron.

"Es un atropello a los derechos humanos del niño, a lo de los demás niños, no son los procesos legales adecuados para tratar a un niño así, con punta de armas, se lo llevaron de una manera grotesca", señaló la tía.

La familia de Zac abrió una cuenta de Instagram (https://www.instagram.com/zacregresa/) donde publicaron fotografías del niño de 8 años, a fin de pedir ayuda para localizarlo y dar con su paradero a través de ese medio.