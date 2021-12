¿Dónde están los hermanos René, Liliana y Fredy? Desaparecieron en Culiacán hace casi dos años

Sinaloa.- A casi dos años de que desaparecieran, en la ciudad de Culiacán, tres hermanos, entre ellos una mujer, familiares y amigos no saben de su paradero.

La Fiscalía General del Estado, a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y Protocolo Alba, ya tienen las denuncias por las tres desapariciones, pero hasta el momento, a decir de la familia, no han tenido respuesta de algún avance de las investigaciones que logre tener alguna pista para ubicarlos.

René, de 49 años; Liliana, de 45 años, y Fredy, de 44 años de edad; los tres de apellidos Félix Niebla, desaparecieron en el 2020; el primero de ellos el 15 de enero; Liliana y Fredy, el 25 de abril de ese mismo año, con diferencia de tres meses y 10 días después, para ser exactos. Y desde esas fechas, a la familia le fue cortada la tranquilidad, el sueño y le llegó la angustia por no saber de sus paraderos. “Parece como si la tierra se los hubiera tragado sin dejar rastro”.

La primera desaparición

Sobre las desapariciones, revela la familia no tener casi información, o mejor dicho, no tienen nada, solo que a René, de oficio agricultor, lo privaron de la libertad el 15 de enero del año pasado cuando al salir de un domicilio de la colonia 6 de Enero, donde supuestamente se “leen las cartas”, fue interceptado por varios sujetos que lo subieron a un vehículo, y desde entonces ya no supieron nada.

Al enterarse de lo sucedido, la familia lo buscó y le estuvieron marcando al celular, pero nunca contestó. Con la esperanza de que luego lo soltaran o que si alguien lo hubiera secuestrado y pidiera por su rescate, y el temor de que le hicieran algún daño, optaron por esperar, por lo que no levantaron denuncia ante la autoridad. Los días pasaron y no hubo contacto por parte de las personas que presuntamente se lo llevaron.

Desaparecen dos más

Luego de tres meses y 10 días de que se llevaran a René, Liliana, dentistas de profesión y empleada del sector salud, recibió una llamada a su celular poco antes de la medianoche de aquel 25 de abril, de alguien que supuestamente le daría información del paradero de René y supuestamente la citó en algún lugar, que hasta el momento no se tiene conocimiento.

A decir de la familia, se presume que Liliana le habló a su hermano Fredy para que la acompañara, mismos que se fueron en el vehículo de la dentista (una camioneta de la línea Nissan, marca Kits 2018, de color naranja) y desde entonces tampoco se tiene conocimiento de sus paraderos, ni información de que hayan encontrado la unidad motriz.

“Nos quitaron la felicidad, nos tienen en un infierno, esto no es vida, vivir así no es vida. Estamos en un infierno subsistiendo por los hijos de todos ellos”, dice la familia al mencionar que hijos y esposas siguen esperando el regreso de cada uno, porque tienen fe y esperanza de que van a regresar, porque vivos salieron de su domicilios y vivos quieren que regresen con sus familias. Indicaron que luego de que tampoco aparecieran los otros dos hermanos, a los días fueron a la Fiscalía General del Estado a interponer la denuncia por las tres privaciones de la libertad.

Revelan que lo hicieron con temor, ante la desconfianza de todo mundo, ante la desconfianza de las mismas corporaciones policiales, también por no saber si los que se los llevaron les podrían a hacer un daño.

Sin pistas

Para la familia Félix Niebla, la desaparición de los tres hermanos pudo haberse dado por detalles de envidias, que no sospechan de nadie, que la única sospecha que tienen es que Liliana y Fredy fueron a la supuesta cita por información del paradero de René, pero que tampoco saben por qué se llevaron al primero.

“Nosotros sentimos que se llevaron a René por envidia, porque era un hombre muy servicial con toda la gente, tanto aquí en Culiacán como en el rancho (Tepuche) donde se dedicaba a la agricultura”. Resaltan que previo y posterior a la primera y segunda desapariciones nunca hubo ninguna amenaza, ni llamadas solicitando rescate por ellos. Ante este panorama, es por eso que sospechan que se trata de envidias, ya que ellos no tenían deudas con nadie, que son personas que se dedican a su trabajo, cada uno en sus oficios y profesiones.

Caso estancado

En lo que respecta a las investigaciones del caso de desaparición de los tres hermanos, la familia señala que hasta el momento la Fiscalía no ha dado ninguna respuesta, que solo en una ocasión un grupo de investigadores se acercó para pedirles información del hecho, pero revelan que no tienen nada que aportarles, ya que desconocen quién o quiénes llevaron a cabo esta acción, pues nunca han tenido alguna amenaza de nadie, ni sospechas.

Mencionaron que el año pasado tuvieron una reunión en conjunto con el extitular de la Fiscalía General del Estado, Juan José Ríos Estavillo, y el grupo de rastreadoras Sabuesos Guerreras, pero se dieron cuenta de que las autoridades correspondientes no tiene voluntad para darles seguimiento a este tipo de casos, que dijeron que les iban a ayudar, pero solo quedó en palabras, que no hubo un compromiso formal.

Por otra parte, indican que es buena la tarea que realizan las rastreadoras, que están con ellas de corazón, pero que la labor que ellas llevan a cabo es buscar osamentas, cuerpos enterrados, todas buscando a algún familiar, pero la familia Félix Niebla busca a tres personas vivas, a tres hermanos, a tres hijos vivos, que regresen vivos como salieron hace casi dos años de sus casas.

Llamado al gobernador

Ante la escasa o nula respuesta por parte del anterior titular de la Fiscalía General del Estado, apelan a la voluntad del gobernador Rubén Rocha Moya para que instruya a la recién nombrada fiscal, Sara Bruno Quiñónez, para que retome las investigaciones del caso para que localicen a los tres hermanos de apellidos Félix Niebla, para que aparezcan vivos, porque se los llevaron vivos, y así, ¡vivos!, los quieren en sus hogares, puntualizaron.

Ausencia

“Nos quitaron la felicidad, nos tienen viviendo en un infierno, esto no es vida”. El amor de hermano superó cualquier valentía, cualquier miedo que todo ser humano tiene de manera natural. Liliana, madre de familia, dentista de profesión y con su plaza en el sector salud, recibió un llamado de alguien desconocido, supuestamente para darle información o entregarle a René.

En las horas de la noche posiblemente hizo pedirle a Fredy que la acompañara hacia el lugar que la citaron. Los dos, unidos en corazón por volver a ver a su hermano, convencidos de que regresarían con él, abordaron el auto hacia el destino aún sin fin. “Nos quitaron la felicidad, la tranquilidad, estamos rogándole a Dios con mucha fe y esperanza que regresen”.

“Nos quitaron la felicidad, nos tienen en un infierno, esto no es vida, vivir así no es vida, estamos en un infierno subsistiendo por los niños de todos ellos”.

La familia Félix Niebla sostienen que sus hijos no son malos, que si así fueran, de antemano comprenderían lo sucedido, pero que no les cabe en la cabeza que les hayan hecho un daño, porque son personas de trabajo. Los tres están desaparecidos, “parece que la tierra se los hubiera tragado” y no hay nada .

A las personas presuntas responsables de habérselos llevado, piden que sean considerados, que lo que están haciendo está muy mal. Los tres hermanos tienen hijos y padres que están sufriendo por su ausencia, que los esperan cada segundo para ser felices de nuevo, “éramos una familia muy feliz, vivíamos muy felices todos y nos quitaron la felicidad”.

Promesas

Cifras que echan abajo los discursos

René, Liliana y Fredy, los tres hermanos, pasaron a engrosar la lista de personas desaparecidas en el estado. Se sumaron a las cifras que las autoridades encargadas de la seguridad ya tienen en sus expedientes, mismos que están en los archiveros en espera de ser desempolvados, hasta que las instancias correspondientes muestren voluntad y retomen cada caso.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, en el año 2020 tuvo un registro de 1176 personas que sufrieron delitos contra la privación de la libertad, y de enero a octubre de este año, tenía registradas 1043 personas por este mismo delito. Por otra parte, la Fiscalía General de Sinaloa, en su portal no arroja ningún dato sobre este tipo de delito, que se da a diario en los municipios de esta entidad.

A los familiares de los tres consanguíneos que desaparecieron desde principio del 2020 esas cifras no les son ajenas, pues luego de algunos meses de que los hermanos no aparecían, se reunieron con el grupo de rastreadoras Sabuesos Guerreras para pedirles ayuda. En una reunión que la agrupación tuvo con el entonces titular de la FGE, Juan José Ríos Estavillo, se unieron para solicitarle ayuda al exfiscal para la localización de los hermanos, se dieron cuenta que no hay voluntad en resolver los casos de desaparición, que solo salen a prometer. Consideraron que la reunión no fue la gran cosa, que si ellos no están preguntando, las autoridades no dan respuesta.

Manifiestan que solo en una ocasión un grupo de investigadores se les acercó para hacerles preguntas, y desde entonces ya no regresaron para darles noticias de algún avance en las indagaciones.