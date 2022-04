Dos años sin saber de los hermanos René, Liliana y Fredy, desaparecidos en Sinaloa

Sinaloa.- Dos años con sus 730 días y noches han pasado desde que tres hermanos de apellido Félix Niebla fueron privados de la libertad y hasta la fecha no saben de su paradero, como si la tierra se los hubiera tragado. Todo este tiempo la familia los ha buscado sin éxito alguno.

Por otra parte, en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa poco o nada han hecho por estos casos. A pocos días del segundo año de este caso, familiares fueron recibidos por la titular de la FGE, Sara Bruna Quiñónez, solo para decirles que no tiene ninguna pista y para variar les informó que el grupo que asignó la dependencia de justicia por la desaparición de René fue cambiado. Por el caso de Liliana y Fredy, la situación sigue igual, no hay dato alguno.

Denuncias

A dos años de que desaparecieran tres hermanos, entre ellos la mujer, familiares y amigos no saben de su paradero. La Fiscalía General del Estado ya tiene las denuncias interpuestas, una por la desaparición de René, con el expediente CLN/FEDFP/7221/2020/AP; por Liliana y Fredy tienen los expedientes número CLN/FEDFP/5172/2020/CI, pero hasta el momento, a decir de la familia, no han tenido respuesta de algún avance de las investigaciones que logre tener alguna pista para ubicarlos. René, de 50 años; Liliana, de 46 años, y Fredy, de 45 años de edad; los tres de apellidos Félix Niebla, quienes desaparecieron en 2020; el primero de ellos el 15 de enero, Liliana y Fredy, el 25 de abril de ese mismo año, con diferencia de tres meses y 10 días después, para ser exactos.

Y desde esas fechas a la familia les fue cortada la tranquilidad, el sueño y les llegó la angustia por no saber de ellos. “Parece como si la tierra se los hubiera tragado sin dejar rastros”, asientan los demás consanguíneos.

Cifras

En lo que respecta a las denuncias de desapariciones forzadas de personas, según cifra de la Fiscalía General del Estado (FGE), se tiene un registro en lo que va de este año de 196 casos, en el 2021 se denunciaron 614 desapariciones y en 2020 mencionó la institución que se dieron 548 denuncias levantadas por este delito en todo el estado de Sinaloa.

Por su parte, el titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas de la FGE, José Luis Leyva Rochín, reveló que en lo que va del año y hasta el 18 de abril, habían desaparecido 34 mujeres en Sinaloa; de esta cantidad de desapariciones, no informó si localizaron a algunas.

El caso a detalle

Sobre las desapariciones, revela la familia no tener casi información, o mejor dicho, no tienen nada, solo que a René, de oficio agricultor, lo privaron de la libertad el 15 de enero del año 2020 cuando al salir de un domicilio de la colonia 6 de Enero, donde supuestamente se “leen las cartas”, fue interceptado por varios sujetos que lo subieron a un vehículo y desde entonces ya no supieron nada. Al enterarse de lo sucedido, la familia lo buscó y le estuvieron marcando al celular, pero nunca contestó.

Con la esperanza de que luego regresara o que si alguien lo hubiera secuestrado y pidiera por su rescate y el temor de que le hicieran a algún daño, optaron por esperar, por lo que no levantaron denuncia ante la autoridad. Los días pasaron y no hubo respuesta por parte de las personas que presuntamente se lo llevaron.

Luego de tres meses y 10 días, Liliana, dentista de profesión y empleada del sector salud, recibió una llamada a su celular alrededor de las 00:10 horas de la noche de aquel 25 de abril, de alguien que supuestamente le daría información del paradero de su René y la citó en algún lugar, que hasta el momento no se tiene conocimiento.

A decir de la familia, Liliana le habló a su hermano Fredy para que la acompañara y desde entonces tampoco se tiene conocimiento de sus paraderos. “Nos quitaron la felicidad, nos tienen en un infierno, esto no es vida, vivir así no es vida. “Estamos en un infierno subsistiendo por los hijos de todos ellos”, asienta la familia al mencionar que hay familias esperando su regreso, porque esperan, tienen fe y esperanza que van a regresar, porque vivos salieron de su domicilios y vivos quieren que regresen con sus familias.

Cita sin respuestas

Desde el momento en que se interpusieron las denuncias por las desapariciones de los hermanos, la familia está en la espera de que la Fiscalía General del Estado les dé respuesta, pero hasta el momento no la han tenido. Luego de que los consanguíneos fueran recibidos por la fiscal hace algunos días, fueron enviados con Leyva Rochín, pero la respuesta fue la misma “¡que están trabajando!”. Cabe mencionar que el anterior titular de la Fiscalía se fue sin recibirlos para exponerles el caso. Ahora estarán a la espera de que los nuevos encargados del sistema de justicia les den un verdadero seguimiento a las investigaciones para dar con los tres hermanos.

Motivos

Para la familia Félix Niebla, la desaparición de tres de sus consanguíneos pudo haber sido por motivos de envidias, pero dicen no sospechar de nadie, solo que a los dos últimos fueron a la supuesta cita para obtener información de su hermano René, quien fuera el primero que desapareció el 15 de enero de 2020.

Por otra parte, dicen que previo a la primera y segunda desaparición, nunca hubo amenazas ni llamadas para solicitar dinero por el rescate de ellos; ante este esto, es que sospechan que se trató de un asunto de envidias. Mencionaron que ninguno de ellos tenía deudas con nadie, que son personas dedicadas a su trabajo; René a la agricultura, Liliana a su profesión de dentista en la Secretaría de Salud, y Fredy, de oficio empresario.

Los buscan vivos

Por otra parte, familiares expresaron que aun cuando ya pasaron dos años de su desaparición, los siguen buscando vivos, ya que hasta el momento no han tenido información alguna de que hayan fallecido, “a los tres los seguimos buscando vivos, tenemos la esperanza de que la gente que se los llevó los tengan en algún lugar, trabajando, en lo que sea, pero que los tienen vivos y que en algún momento los dejarán libres y regresarán a sus casas donde sus familias los esperan”.

Ante esta esperanza de que los hermanos Félix Niebla estén en algún lugar, los consanguíneos mantienen contacto en redes sociales con grupos de buscadores a nivel país, solicitando la ayuda de la ciudadanía para localizarlos.

El Dato

Sin avances

En días pasados, familiares de los tres hermanos desaparecidos fueron recibidos por la titular de la Fiscalía General del Estado, Sara Bruna Quiñónez. Como respuesta obtuvieron que el grupo que lleva el primer caso fue cambiado y del otro todo sigue igual.