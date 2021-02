Dos baleados ingresan al Hospital General en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Dos jóvenes heridos con arma de fuego ingresaron al Hospital General de Guasave la madrugada de hoy; uno de ellos recibió atención médica ahí mientras al otro lo trasladaron de emergencia a la capital del estado.

Aunque el hecho no fue confirmado por la Dirección de Seguridad Pública al señalar no tener reporte de baleados, horas más tardes se corroboró, que en efecto al citado nosocomio habían llegado dos jóvenes heridos de bala, uno de ellos de 26 años de edad, a quien le brindaron atención de emergencia al recibir un impacto en el tórax, por lo que fue intervenido de inmediato y se reportó estable, pero no se tenía la certeza que aún permaneciera en el hospital.

En el caso del segundo paciente no se dio la atención debido a que poco después de su llegada fue trasladado a un nosocomio particular, por lo que se desconoce el estado de salud.

Hasta el momento no se sabe el por qué y dónde se dieron las agresiones, ya que ambos estaban imposibilitados para dar información.