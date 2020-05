Dos heridos en choque de auto y moto en el centro de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Un choque de un automovilista y motociclista dejó a dos lesionados en Santos Degollado y Juárez, ayer en el primer cuadro de la ciudad.

Afortunadamente las heridas que presentaron los jóvenes no fueron de consideración.

El bolero de esa área estaba trabajando tranquilamente y de repente escuchó un ruido y se percató que un carro estuvo a escasos metros de impactarse contra la fachada de un inmueble.

Intentó esquivarlo

A las 13:50 horas, el tráfico vial estaba fluyendo de manera normal en la esquina mencionada. Algunos comerciantes estaban llevando a cabo sus actividades diarias.

En la esquina estaba un bolero y tenía un cliente. Además estaba alegre porque le habían donado una despensa debido a la contingencia del Covid-19.

En ese momento un sedán Beat color azul era conducido por un individuo y se desplazaba de norte a sur por la Degollado; mientras que de oriente a poniente iba el motociclista, pero al llegar al semáforo, por causas desconocidas el chofer de la frágil unidad no respetó el cambio de luz verde a rojo del semáforo y trató de cruzar; el conductor del Beat al ver al motociclista dio un volantazo hacia su derecha para no atropellarlo, pero no pudo evitar el aparatoso encontronazo.

Peatones ayudaron

El joven cayó al pavimento, el vehículo siguió sin control hasta quedar en una banqueta y por poco se impactó contra un local comercial.

El bolero de la esquina se asustó al darse cuenta de lo acontecido y junto con otros peatones ayudaron a ambos conductores.

Incluso, pidieron una ambulancia por medio del servicio de emergencia 911.

Paramédicos de Cruz Roja llegaron y les brindaron atención prehospitalaria a los afectados. Ellos no tenían golpes de consideración, afortunadamente.

Minutos después agentes de tránsito recibieron el aviso y se dirigieron al percance para recabar datos y luego deslindar responsabilidades.

Las pérdidas materiales fueron valuadas en 10 mil pesos.

Te puede interesar

Policía de tránsito en motocicleta derrapa en el Centro, Culiacán

Hospitalizan a joven tableado tras ser levantado en Culiacán

Ayuda a localizar a Diana, desaparecida en Culiacán

EL DATO

Atención

Varios compañeros de trabajo del motociclista llegaron al lugar al enterarse de la situación y estuvieron tranquilizándolo. Un paramédico lo checó para descartar heridas internas.

Chequeo

El chofer del vehículo Beat recibe los primeros auxilios de los paramédicos de Cruz Roja en la bolería.