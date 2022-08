Dos policías de Campeche son vinculados a proceso por cohecho; pidieron "mordida" a ciudadano

Campeche.- Dos expolicías estatales del estado de Campeche fueron vinculados a proceso por el delito de cohecho, luego de que fueran señalados por haber perdido "mordida" a una persona.

Fue el pasado viernes 26 de agosto cuando los dos exservidores públicos fueron presentados ante el juez de control, quien con base en las pruebas aportadas por la parte acusatoria, falló a favor de vincular a ambos a proceso.

No obstante, debido a que el delito de cohecho no es considerado grave y, aunado a ello, no detectar riesgo de fuga del territorio campechano, los dos exagentes policíacos llevarán su proceso legal en libertad.

Los dos exuniformados, de 25 y 33 años, estaban asignados a la Policía Estatal de Campeche, y tras que exigieran una "mordida" a un ciudadano para no llevarse su motocicleta de trabajo, ambos fueron acusados ante la Fiscalía Estatal, organismo que abrió la carpeta judicial 513/21-2022.

El juez de control, al contar con las pruebas aportadas por el Ministerio Público estatal, así como por la víctima del delito de cohecho, formuló la vinculación a proceso contra los expolicías.

Fue así como los exfuncionarios deberán estar acudiendo cada 15 días a firmar. Además, no podrán acercarse al ciudadano denunciante y a los testigos del hecho. Aunado a ello, los dos exelementos no puede salir del estado ni del país sin el permiso o la verificación del Poder Judicial. Asimismo, se decretó su suspensión.

El hecho por el que fueron imputados los exagentes tuvo lugar hace unos días cuando circulaban por las calles de la zona norte de la cuidad capital, fue en ese momento donde observaron a un motociclista, y tras acercarse le exigieron mostrar los papeles del vehículo de dos ruedas.

No obstante, el hombre indicó que la motocicleta no le pertenecía a él, sino que era propiedad de la empresa para la que laboraba, por lo que no contaba con los papeles que acreditaran que esta le pertenecía.

Ante ello, los ahora expolicías, presuntamente, le habrían pedido 2 mil pesos para evitar la retención del vehículo, por lo que el hombre aceptó, pero les puso como condición seguirlo hasta su casa para hacerles la entrega del efectivo.

Al ir al domicilio, los exelementos policíacos no se dieron cuenta de que la persona los había reportado al número de emergencias, por lo que agentes del departamento de asuntos internos de la dependencia de seguridad arribaron al sitio y los detuvieron.