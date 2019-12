Durante Navidad desaparece María Fernanda en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Familiares buscan con desesperación a María Fernanda Carbajal Acosta de 27 años, quien se encuentra en calidad de desaparecida desde el día 25 de diciembre.

Ella se encontraba en el Puerto de Mazatlán trabajando y la última vez que sus familiares se comunicaron via llamada y mensaje fue el 24 de diciembre en la noche, el 25 ya no constestó llamadas y mensajes y no se ha tenido información de ella desde ese momento.

De acuerdo a una de sus hermanas, con quien este medio de comunicación se contactó, María Fernanda no tenía comportamiento extraño ni dijo algo sospechoso.

Quienes tengan alguna información pueden marcar al teléfono 6731068665.

María Fernanda Carvajal Acosta, es de oficio dentista. Foto: Cortesía

La hermana de María señaló que la familia ya se encontraba atendiendo la denuncia correspondiente.

María Fernanda es una chica que practica deportes y tiene su domicilio en Culiacán. Foto: Redes