Ejecutan a dos ex funcionarios de Fiscalía de Guerrero

Chilpancingo, Guerrero.- Individuos armados asesinaron a balazos a dos ex funcionarios de la Fiscalía General del Estado cuando estaban en el interior de una camioneta en la Avenida del Encauzamiento del Río Huacapa, en la Capital estatal.



Se trata de Marco Antonio Contreras Méndez, ex Fiscal de la Región Centro, y Jesús Emanuel Sandoval Meléndez, ex director de Investigación.



Alrededor de las 21:00 horas de este jueves, los dos ex funcionarios llegaban a la Calle Atenea en una camioneta Ford Explorer cuando dos hombres armados a bordo de motocicletas les dispararon, dejándolos heridos.



Los ex funcionarios de la Fiscalía murieron cuando eran trasladados en una ambulancia a un hospital.



Contreras Méndez y Sandoval Meléndez presentaron su renuncia al cargo en diciembre de 2021 tras el arribo de Sandra Luz Valdovinos Salmerón a la Fiscalía General de Guerrero.

Actualmente, los dos trabajaban en un despacho de abogados.