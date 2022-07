Ejecutaron a un señor al sur de la ciudad de Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán.- Un señor de aproximadamente 40 años, fue ultimado a balazos, los primeros reportes señalan que sujetos armados le dispararon en repetidas ocasiones. Los hechos se registraron al sur de la ciudad de Morelia, Michoacán.

Se informó que el homicidio se cometió en el Fraccionamiento Perúmbe, sitio donde se encuentra el domicilio de la víctima y a dónde los hombres armados llegaron para asesinar a su objetivo, se sabe que el señor respondía al nombre de Guillermo.

Fueron los vecinos quienes escucharon las detonaciones de las armas de fuego y dieron aviso a las autoridades a través de una llamada a los números de emergencia.

El crimen se registró ayer por la noche, por lo que al sitio arribaron elementos de las policías y paramédicos, quienes confirmaron que la víctima ya carecía de signos vitales, su cuerpo presentaba cuatro impactos de bala, por lo que conforme a la cadena de custodia procedieron a acordonar la zona.

Se dio parte a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, por lo que arribaron elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes realizaron las primeras indagatorias a fin de integrar la carpeta de investigación por el homicidio.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la SEMEFO para la necropsia de ley, para posteriormente entregarlo a los familiares.

