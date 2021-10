El 64.5 por ciento de la población de México se siente insegura

Sinaloa, México.- En México, el 64.5 por ciento de la población mayor de 18 años considera inseguro vivir en su ciudad, de acuerdo con los resultados del trigésimo segundo levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la primera quincena de septiembre de 2021.

Este porcentaje representa un cambio estadísticamente significativo con respecto a los registrados en septiembre de 2020 y junio de 2021, que fueron de 67.8 y 66.6 por ciento, respectivamente.

Entre la población sinaloense mayor de 18 años, residentes de Culiacán, Sinaloa, el 61.4 por ciento consideró en junio de 2021 que su ciudad es insegura, mientras que en septiembre 2021 fue el 61.9 de la población encuestada; en Mazatlán, el 54.9 por ciento consideró estar inseguro en la encuesta de junio de 2021 y en septiembre de 2021 fue el 51.7 por ciento; en Los Mochis, el 40.9 por ciento de los residentes consideró insegura su ciudad en junio de 2021 y el 38.3 por ciento consideró lo mismo en septiembre de 2021. Según los datos de Inegi, el porcentaje no tomado en cuenta es porque no sabe o no contestó.

A nivel nacional, las ciudades con mayor porcentaje de personas mayores de 18 años que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Fresnillo, Ciudad Obregón, Irapuato, Coatzacoalcos, Naucalpan de Juárez y Zacatecas, con 94.3, 92.5, 91.7, 89.0, 88.3 y 86.1 por ciento, respectivamente.

Por otro lado, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García, Benito Juárez, Los Cabos, La Paz, San Nicolás de los Garza y Saltillo, con 14.5, 21.8, 22.2, 27.3, 28.6 y 29.5 por ciento, en ese orden.

En la encuesta presentada por el Inegi, el 75 por ciento de la población siente inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública; el 68.7 por ciento, en el transporte público; el 61.4 por ciento, en el banco, y 56.2 por ciento, en las calles que habitualmente usa para movilizarse en su ciudad.

Percepción de abogados

Para la Federación de Abogados de Sinaloa (Fedasin), la percepción ciudadana en materia de seguridad, según los recorridos que sus agremiados hacen por la entidad, es que estamos en un momento catastrófico.

El presidente de este organismo, José Luis Polo Palafox, resaltó que el tema de las cámaras de seguridad que fueron destruidas con balas en Culiacán es un disparo directo a los ojos de la autoridad y no se detuvo a nadie, el robo de vehículos es incontrolable en esta ciudad capital porque, aunque maquillan las cifras, dijo, los abogados registran alrededor de 40 robos diarios, además de los delitos de alto impacto.

Señaló que en el norte de la entidad es común saber de balaceras en las noches, convoys en la ciudad de los que se da cuenta la sociedad civil y C-4, pero que no se hace nada. En el sur de Sinaloa, dijo, se han disparado los delitos de homicidios dolosos, robos a casa habitación y el tema lamentable de la pedofilia, que en esta encuesta ni se menciona; sin embargo, agregó, no se ponen en duda los resultados, puesto que el Inegi es uno de los pocos organismos que conservan credibilidad en nuestro país.

“De enero a septiembre se presentaron ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 84 mil 304 denuncias y solamente se iniciaron 3 mil carpetas de investigación, pero ¿dónde quedaron las demás? La gente se va calificando una procuración de justicia infame e irracional y sin rostro humano”, agregó.

Polo Palafox destacó que, ante todo esto, la FAS siempre ha sostenido que los Gobiernos de Sinaloa han fallado a los sinaloenses “y por ello hemos elevado nuestra voz pidiendo a nuestro gobernador electo que es importante rediseñar y reestructurar toda la política criminal en el estado, por el bien de Sinaloa y, por supuesto, porque en la medida que haya mejores niveles de justicia penal, habrá también mejor percepción de seguridad y vendrá la inversión y estaremos tranquilos y en crecimiento constante en todos los rubros”.

Violencia en entorno familiar

En este trimestre, la encuesta proporciona información estadística sobre víctimas de violencia en el entorno familiar, donde se estima que 7.5 por ciento de los hogares experimentó alguna situación de violencia de tal naturaleza entre enero y septiembre de 2021, de los cuales en el 15.3 por ciento de los hogares los involucrados eran menores de edad. En el mismo periodo, se estima que 6.4 por ciento de la población mayor de 18 años fue violentada en el ámbito del hogar. Para las mujeres, este porcentaje fue de 7.2 por ciento, mientras que en hombres fue de 5.4 por ciento.

El principal agresor(a) declarado fueron personas sin parentesco especificado, con un 49.5 por ciento; seguido del(la) esposo(a) o pareja sentimental, con un 21.9 por ciento. En la expectativa sobre las condiciones de seguridad pública a nivel nacional para los próximos 12 meses, en septiembre de 2021, el 34.6 por ciento de la población mayor de 18 años residente en las ciudades de interés consideró que en los próximos 12 meses la situación de la delincuencia en su ciudad seguirá igual de mal, lo que representa un cambio al alza estadísticamente significativo de 1.4 puntos porcentuales respecto a septiembre de 2020, en donde se registró 33.2 por ciento.

Por otra parte, el 24.8 por ciento de la población refiere que la situación empeorará en los próximos 12 meses, lo que representa un cambio a la baja estadísticamente significativo de 8.6 puntos porcentuales respecto a septiembre de 2020, cuando se registró 33.4 por ciento, es decir, los ciudadanos consideran que la inseguridad seguirá igual o peor.

Ciudadanos testigos de delitos

Los resultados del trigésimo segundo levantamiento de la ENSU revelan que, durante el tercer trimestre de 2021, el porcentaje de la población que mencionó haber visto o escuchado conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda fue: consumo de alcohol en las calles (60.2 por ciento), robos o asaltos (53.4 por ciento), vandalismo en las viviendas o negocios (42.7 por ciento), venta o consumo de drogas (38.5 por ciento), disparos frecuentes con armas (37.6 por ciento), bandas violentas o pandillerismo (26.7 por ciento), tomas irregulares de luz (diablitos) (15.3 por ciento) y robo o venta ilegal de gasolina o diésel (huachicol) (3.8 por ciento).

Respecto al mismo periodo en 2020, se presentó una disminución de 3.7 puntos porcentuales entre los ciudadanos que fueron testigos de robos o asaltos, 2.6 en atestiguación de bandas violentas o pandillerismo, 2.5 en de vandalismo, 2 en atestiguación de disparos en los alrededores de su vivienda y 1.2 en atestiguación de venta o consumo de drogas y consumo de alcohol en las calles.

Con respecto al segundo trimestre de 2021, se presentó un aumento de 1.2 puntos porcentuales respecto a la atestiguación de vandalismo y 0.5 respecto a venta ilegal de gasolina o diésel (huachicol) y una disminución de 1.7 puntos porcentuales respecto a atestiguación de consumo de alcohol en las calles en los alrededores de su vivienda.

Conflictos y enfrentamientos

Sobre conflictos y conductas antisociales, los resultados de la encuesta revelan que el 30.4 por ciento de la población mayor de 18 años tuvo de manera directa, durante el tercer trimestre de 2021, algún conflicto o enfrentamiento con familiares, vecinos, compañeros de trabajo o escuela, establecimientos o con autoridades de Gobierno.

En Culiacán, el 17.3 por ciento de los ciudadanos encuestados experimentó conflictos o enfrentamientos con otras personas el segundo trimestre del 2021, mientras que en el tercer trimestre de este mismo año el porcentaje bajó a 10.6; en Mazatlán, el 26.3 de los ciudadanos mayores de edad experimentó algún conflicto en el segundo trimestre de este año, mientras que en el segundo trimestre el porcentaje subió a 31.0; en Los Mochis, el 34.3 por ciento de las personas dijo haber experimentado algún conflicto o enfrentamiento el segundo trimestre del 2021, mientras que el tercer trimestre el porcentaje bajó a 21.4 por ciento.

Las tres ciudades con mayor porcentaje de población mayor de 18 años que reportó haber tenido conflictos o enfrentamientos fueron: Cuauhtémoc (73.2 por ciento), Tláhuac (64 por ciento) y Miguel Hidalgo (61.2 por ciento). Mientras que las ciudades donde se obtuvieron los menores porcentajes de conflicto entre la población fueron: Tapachula (10 por ciento), Culiacán Rosales (10.6 por ciento) y Veracruz (12.7 por ciento).

De la población de 18 años y más que reconoció haber tenido conflictos o enfrentamientos de manera directa por causa de incivilidades en su entorno, 73.3 por ciento mencionó que estos conflictos se dieron con los vecinos, mientras que 28 por ciento manifestó haber tenido conflictos o enfrentamientos con desconocidos en la calle.

Hábitos y prevención

Por haber enfrentado alguna experiencia relacionada con la inseguridad, el 53.4 por ciento de la población mayor de 18 años, residente en las ciudades objeto de estudio, manifestó que durante el tercer trimestre de 2021 modificó sus hábitos respecto a llevar cosas de valor, como joyas, dinero o tarjetas de crédito, por temor a sufrir algún delito; mientras que 46.4 por ciento reconoció haber cambiado hábitos respecto a caminar por los alrededores de su vivienda pasadas las ocho de la noche; 44.4 por ciento cambió rutinas en cuanto a permitir que sus hijos menores salgan de su vivienda y 30.5 por ciento cambió rutinas relacionadas con visitar parientes o amigos.

En relación con el segundo trimestre de 2021, en la encuesta se tiene una disminución estadísticamente significativa de 3.1 puntos porcentuales respecto a permitir que menores salgan de su vivienda, 2.9 respecto a llevar cosas de valor, 2.3 respecto a caminar de noche en los alrededores de su vivienda y 1.2 respecto a visitar parientes o amigos.

En comparación con el tercer trimestre de 2020, se tiene una disminución de 8.4 puntos porcentuales con respecto a llevar cosas de valor, 6.8 respecto a visitar parientes o amigos, 6 puntos respecto a permitir que menores salgan de su vivienda y 5.5 puntos porcentuales respecto a caminar de noche en los alrededores de su vivienda.

Los ciudadanos encuestados calificaron como muy o algo efectivo en sus labores, según su percepción, el desempeño de las Policías Preventiva Municipal, Estatal, Guardia Nacional, Ejército y Marina para prevenir y combatir la delincuencia.

Entre los resultados de la ENSU, correspondientes a septiembre de 2021, destaca que los porcentajes de la población mayores de 18 años que identificó a las diversas autoridades de seguridad pública como “muy o algo efectivas” en sus labores para prevenir y combatir la delincuencia fueron: Marina (86.8 por ciento), Ejército (84.5 por ciento), Guardia Nacional (74.4 por ciento), Policía Estatal (52.5 por ciento) y Policía Preventiva Municipal (47.5 por ciento).

Trabajo gubernamental

Entre las problemáticas que califican el desempeño gubernamental, pero que además influyen en la percepción de inseguridad, la encuesta muestra que en septiembre de 2021, 79.7 por ciento de la población mayor de 18 años como uno de los problemas más importantes en su ciudad la existencia de baches en calles y avenidas, 54.8 por ciento dijo que el alumbrado público es insuficiente y 53 por ciento consideró a la delincuencia (robos, extorsiones, secuestros, fraudes, etc.) como un grave problema.

Respecto de hospitales saturados o con servicio deficiente, se estima que 38.9 por ciento de la población encuestada identifica a estos como uno de los problemas más importantes en las ciudades.

Retraso por pandemia

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presenta la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de manera trimestral, desde 2013, con el propósito de proporcionar una medición periódica, amplia, integral y oportuna de seguridad pública en el país, sin embargo, debido a la contingencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV-2 no fue posible llevar a cabo el levantamiento correspondiente al segundo trimestre de 2020, que abarcaría el periodo de abril-junio.

En 2021 se han realizado tres levantamientos, correspondientes a marzo, junio y septiembre.

A partir de 2016, la encuesta cuenta con una muestra de 300 viviendas trimestrales por ciudad de interés.

Para el tercer trimestre de 2021, la ENSU se aplicó en 74 ciudades de interés, más la Ciudad de México dividida en 16 demarcaciones territoriales.

El tamaño de la muestra garantiza un nivel de confianza en los resultados del 90 por ciento, con errores relativos acotados al 15 por ciento, considerando una tasa de no respuesta del 15 por ciento. Para el tercer trimestre de 2021, la tasa de respuesta neta total fue de 86.5 por ciento.

La información que se genera con esta encuesta permite tener un panorama amplio de aspectos relacionados con la seguridad pública.