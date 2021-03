“El Cholo” aparece muerto a metros de Alcaldía de Tlaquepaque tras confesar nexos con García Harfuch

Tlaquepaque, Jalisco. - En redes sociales circula una imagen de un presunto cuerpo embolsado que sería abandonado en una de las sillas públicas ubicadas en el Jardín Hidalgo en el municipio de Tlaquepaque, en Jalisco; en los carteles amenazantes señalan que sería “El Cholo”, líder del Cártel Nueva Plaza.

De acuerdo a las imágenes que circulan en Internet, se aprecia que el supuesto cuerpo fue abandonado en el Centro del municipio de Tlaquepaque, en las fotos se puede observar que el cuerpo embolsado tiene dos carteles que lo relacionan con el presunto integrante del Cártel Nueva Plaza, quien mantiene guerra con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) liderado por “El Mencho”.

“El traicionero: Carlos Enrique Sánchez Martínez, Alias “El Cholo”, “Gracias a todos los que me mandaron calentar!”, son los mensajes que vienen en las dos pancartas que tiene sostenidas con dos cuchillos el cadáver, encontrado en pleno Jardín Hidalgo en el municipio de Tlaquepaque.

Según las autoridades locales del municipio, en el sitio se encuentran elementos de la Guardia Nacional y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco, quienes se encuentran investigando para confirmar o denegar los supuestos sobre el embolsado localizado en el municipio durante las primeras horas del mediodía de este jueves.

“El Cholo” confieza ser autor de masacre en Tonalá y nexos con García Harfuch

Mediante un video que comenzó a circular en redes sociales, el presunto líder del Cártel Nueva Plaza, Sánches Martínez, alias “El Cholo” confensó que el había sido el autor intelectual de la masacre generada en la colonia Jauja, en el municipio de Tlaquepaque, además de señalar que mantiene nexos con el titular de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.

Presuntamente el video fue grabado por los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, luego de que fueran ellos quienes capturaron al criminal y lo obligarían a confesar sobre la masacre de 11 personas en Tonalá, siendo detrás de él en donde se puede observar a los hombres armados pertenecientes al CJNG.

“Mi nombre es Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias “El Cholo” originario de Guadalajara Jalisco... Me encontré en el Distrito Federal con García Harfuch para que me brindará apoyo ya que ambos somos contras del Cártel Jalisco Nueva Generación y si me brindó el apoyo sólo me dijo que ocupaba algo relevante para poder alejarse dejarse caer aquí en la ciudad con toda su gente y el apoyo que iba mandarme”, señaló en el video el presunto criminal.

Confirma Fiscalía de Jalisco que si es “El Cholo” el hombre que aparece en video

En una rueda de prensa, el titular de la Fiscalía de Jalisco, Gerardo Solís confirmó que el hombre que aparece en el video en donde aparece presuntamente “El Cholo”, señaló que si es Sánchez Martínez quien aparece dando un mensaje en la grabación que presuntamente realizaría el CJNG.

“Todo indica a que sí se trata de la persona de nombre Carlos Sánchez Martínez apodado “El Cholo”. Se han realizado diversos actos de investigación para que en su caso y de ser procedente, sea incorporado dicho video como dato de prueba a las diversas carpetas de investigación relacionados con los hechos delictivos ahí mencionados.

Asimismo, señaló que se mantiene en investigación confirmar que el cuerpo embolsado y localizado en Tlaquepaque, correspondan al líder del Cártel Nueva Plaza, sin embargo, señaló que aunque aún no se puede confirmar que sea su cuerpo, agregó que continuarán las diligencias.

“Solo podía dar algunos avances mínimos, el reporte fue apenas hace unos minutos… Confirman en que sí se trata del cuerpo de una persona… no quisiera entrar en especulaciones… preliminarmente podrían coincidir algunas características con la persona a la que se ha hecho mención”, agregó Solís Gómez.