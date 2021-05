"El Güero" Palma sale en libertad y es reaprehendido; lo trasladan a Ciudad de México

Edomex.- Héctor Palma Salazar, mejor conocido como "El Güero" Palma, salió en libertad del penal del Altiplano la madrugada de este martes, sin embargo, justo después fue detenido por agentes federales y trasladado a la Ciudad de México, ya que al parecer tiene una denuncia pendiente en su contra.

Alrededor de las 2 de la madrugada de este 4 de mayo, "El Güero" Palma fue liberado tras cumplirse el plazo de la orden emitida por un juez de Jalisco el pasado sábado, que lo absolvió del delito de delincuencia organizada y ordenó su liberación inmediata, siempre y cuando no hubiera otras acusaciones.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El fundador del Cártel de Sinaloa y compadre de "El Chapo" Guzmán salió del penal del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, custodiado por un fuerte dispositivo de seguridad, conformado por elementos de la Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Leer más: Prevén ola de violencia en México por liberación de narcotraficantes

En un convoy de más de 30 vehículos, los agentes escoltaron a Héctor Palma hasta su destino en la CDMX, donde fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, aunque los detalles no fueron proporcionados por la defensa legal del capo sinaloense, por lo que de momento se desconoce cuáles son los nuevos cargos que pesan sobre él.

En su conferencia matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) detalló que al parecer la FGR encontró una denuncia no aclarada contra Héctor Palma, por lo que solicitó al Poder Judicial un tiempo de arraigo para investigar.

"Da tiempo también para que autoridades de otros países puedan informar si no hay procesos de extradición y todas las autoridades puedan informar si no hay carpetas de investigación pendientes. Si pasa ese tiempo y no hay carpetas pendientes, sí se procedería a otorgarle la libertad", explicó.

Con 80 años de edad, "El Güero" Palma ha pasado más de 25 años de su vida tras las rejas desde que fue detenido en 1995, año en que fue encarcelado en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco.

En 2007 el capo salió de ahí para ser extraditado a Estados Unidos, donde permaneció hasta 2016 tras saldar tempranamente sus cuentas con la justicia de ese país por buena conducta, por lo que repatriado a México y trasladado al penal del Altiplano, de donde salió este martes.

"El Güero" Palma al salir del Altiplano rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad. Foto: Cuartoscuro

La madrugada del pasado sábado 1 de mayo, en pleno Día del Trabajo, un juez del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Jalisco, envió al Altiplano un veredicto en el que absolvió a "El Güero" Palma del delito de delincuencia organizada y ordenó su inmediata liberación.

La orden señalaba que el exlíder del Cártel de Sinaloa debía permanecer detenido en caso de que existiera otro cargo en su contra, por lo que las autoridades mexicanas se dieron a la tarea de consultar en las Fiscalías y con la justicia estadounidense si existía alguna disposición judicial contra Palma Salazar.

AMLO desaprobó la manera en que se emitió la orden, durante un día festivo y con las oficinas de las Fiscalías semivacías, por lo que consideró que se trató de un "sabadazo".

Leer más: Localizan muerto a un jornalero que cayó a un canal en Ruiz Cortines, Guasave

"Con un procedimiento que no es lo más adecuado, no se puede emitir una orden para liberar a un recluso acusado de delincuencia organizada un sábado en la madrugada, eso coloquialmente se le conoce como 'sabadazo'", aseveró.

Tras informar que se logró extender el plazo a 48 horas, en lugar de las 24 que fijaba la orden, AMLO añadió que instruyó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para presentar una iniciativa que impida al Poder Judicial emitir órdenes de este tipo durante días inhábiles.