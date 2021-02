"El Güero" Palma sigue dentro del penal Altiplano: confirman autoridades

Culiacán, Sinaloa.- Circula la supuesta noticia de que un Juez federal autorizó la liberación inmediata de Héctor Luis "El Güero" Palma Salazar, quien es uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa y reconocido narcotraficante, el cual se encuentra preso en el penal federal del Altiplano, Estado de México; sin embargo es falsa esa información.

Héctor Luis "El Güero" Palma, es un famoso narcotraficante, quien fue detenido por autoridades mexicanas por el delito de delincuencia organizada.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De acuerdo conel área de prensa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que la persona privada de la libertad (PPL), Héctor Luis "El Güero" Palma sigue en el penal Altiplano.

Leer más: Fuga de gas en tortillería moviliza a bomberos en ejido México, Ahome

Además, en unos momentos las autoridades están por emitir información al respecto, aunque no haya una notificación oficial conforme al tema, respondió el área de prensa a DEBATE.

De acuerdo con el supuesto documento que circula en diferentes medios, presuntamente la Fiscalía de Justicia de Jalisco, confirmaron la recepción de un documento oficio 1975/2021 que fue emitido por la Dirección del Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, donde se solicita información sobre posibles mandatos u órdenes de aprehensión en su contra, para su libertad.

En el documento falso que según emitió el Fiscal General de Justicia en el Estado de Jalisco, menciona lo siguiente:

"Por medio del presente, me es grato saludarle y a la vez informarle sobre la libertad de la persona privada de su libertad Héctor Palma Salazar y/o Héctor Luis Palma Salazar y/o Jesús Héctor Palma Salazar, quien se encuentra recluido en esta unidad administrativa."

Menciona el falso oficio que presuntamente es dirigido hacia el Centro de Prevención y Readaptación Social "Altiplano" con el asunto de "Se informa libertad"

Falso documento donde solicita la liberación inmediata de "El Güero" Palma / Foto: Especial

Donde vienen además los datos solicitados de Héctor Palma Salazar "El Güero" Palma.

Cabe señalar, que el pasado mes de diciembre, un juez federal suspendió el posible traslado de Héctor Luis Palma Salazar, "El Güero Palma", del Penal Federal del Altiplano a cualquier otro centro penitenciario.

Samuel Sánchez Sánchez, Juez Octavo de Distrito en Amparo y Juicios Federales de Toluca, concedió al compadre de Joaquín "El Chapo" Guzmán, la suspensión de plano contra su transferencia a otra prisión, la que pretende evitar el narcotraficante.

"Se decreta de plano y oficio la suspensión del acto tendente a trasladar al quejoso a diverso centro de reclusión en el que ahora se encuentra, debiendo las autoridades responsables informar, en un término no mayor a 24 horas, el cumplimiento que den a esta determinación"

Héctor Luis "El Güero" Palma Salazar / Foto: CUARTOSCURO

De acuerdo con el documento publicado por el Juez en el mes de diciembre del 2020, ya que esta suspensión fue concedida en un amparo que fue presentado y por ello un juez comisionó a un actuario para que acuda al Penal del Altiplano y busque a Héctor Luis Palma Salazar, para que manifieste si ratifica o no a la demanda de garantías. En caso de no hacerlo, se tendrá por no presentado el amparo.

La detención del "El Güero" Palma

Héctor Luis "El Güero" Palma fue detenido por el Ejército en Zapopan, Jalisco, el 22 de junio de 1995, e internado en el Penal de Occidente, de donde escapó "El Chapo" seis años después.

Leer más: Detienen en Azcapotzalco a ladrones del domicilio de la comediante "Gomita"

En 2007 fue extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado por narcotráfico, y el 15 de junio de 2016 regresó a México para continuar sus juicios pendientes por homicidio.