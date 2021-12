"El Panda" amenaza con pistola a familia de exnovia en Guanajuato; lleva 70 detenciones con 21 años

León, Guanajuato. - Un joven identificado como Christian Barretos alias “El Panda”, fue captado en video mientras amenazaba a través de una ventana a una familia con un arma de fuego en el estado de Guanajuato, siendo las víctimas familiares de una mujer con la que mantenía una relación sentimental.

De acuerdo con la información, Christian Barretos tiene 21 años de edad y tiene al menos 70 capturas e ingresos a penales en la ciudad de León, Guanajuato, pero ha logrado volver a salir y ahora fue captado mientras tenía una discusión con la familia de su exnovia en la colonia La Carmona.

Se sabe que apenas en octubre pasado el hombre fue detenido por conducir un automóvil robado, sin embargo, volvió a salir libre, como ha pasado en diversas ocasiones que fue investigado por robo con violencia, robo a transeúntes y robo de autos.

En el video se observa cómo Christian Barretos amenaza a las personas que se encuentran grabando y dice ser parte del crimen organizado, además de condicionar a su expareja de que de no volver con él les haría daño pues considera que “asustan” a su ex novia y por ello no regresa con él.

“Yo vengo a hablar bien. Doña, yo vengo a hablar bien (…) por eso le digo, mire, ella misma me la asusta doña. Yo quiero regresar con ella, pero si no quiere yo me la voy a mamar don Enrique y a usted mismo, ¿verdad? Grábeme soy el panda”.

Hasta el momento no se sabe si la policía detuvo al joven ni si se brindaron las medidas de protección a la familia tras las amenazas recibidas como se da testimonio en el video difundido en redes sociales.