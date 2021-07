'El Rey' Zambada: cómo tenía a policías trabajando para él y sometidos a sus órdenes

Fue en 2008 que las autoridades mexicanas realizaban aquel operativo para detener a Jesús Reynaldo Zambada ‘El Rey’, hermano de ‘El Mayo’ Zambada.

En la colonia Lindavista, tras una llamada de denuncia anónima, un fuerte tiroteo tomó lugar entre las fuerzas de seguridad y la gente de El Rey Zambada, quien recurrió a medidas para evitar su captura.

Según relató Víctor Gerardo Garay Cadena, quien fue comisionado de la División Antidrogas de la extinta Policía Federal, para la serie de Netflix ‘World's Most Wanted’, el hermano de El Mayo quería evitar su arresto llamando él mismo al director de investigaciones antidrogas.

“Jefecito, patroncito, ordene qué necesita. Señor estoy yendo para allá, ya estoy pronto, no se preocupe ya voy para allá, ya voy para allá”, aseguró Garay Cadena que así respondían policías a las órdenes del El Rey Zambada.

El 20 de octubre de 2008 se realizó un operativo para la captura del hermano de El Mayo Zambada, junto a otras 15 personas sospechosas de involucramiento con el narco.

Según contó Garay Cadena, representantes de una agencia estadounidense lo contactaron para entregarle información de un hombre y de su domicilio, en la colonia Lindavista.

Tras ello, meses de investigación después, agentes federales y de la policía metropolitana arribaron al domicilio, siendo recibidos con balazos, desatando un fuerte tiroteo.

Fue así que El Rey Zambada llamó desesperado a quien en ese entonces era director de investigaciones antidrogas de la policía, exigiendo que este llegara a ayudarlo y evitar su arresto.

Pero el enfrentamiento se prolongó por mucho tiempo más y la ayuda no llegaba para el hermano de Ismael El Mayo Zambada, por lo que nuevamente marcó a su contacto para decirle “qué carajos” o “por qué ch*ngados” no llegaba, recibiendo como respuesta que no se preocupara, que ya iba en camino .

“Resulta que el director de investigación estaba trabajando para el Rey Zambada, para los hermanos Zambada”, contó Garay.

Finalmente, al Rey Zambada lo encontraron escondido dentro de un tinaco. Junto a él, se capturó a Jesús Zambada Reyes, su hijo, y tres elementos policiacos , uno de la Policía Federal, otro de la Agencia Federal y otro de la Policía Ministerial.

“Estaba muy protegido y hoy entendemos por qué. Porque estaba rodeado de policías, porque pagan, recuerden que hay un viejo dicho, el que paga manda y aun cuando el Estado le paga a los policías, paga más el narcotraficante y son los patrones, que les llaman jefes patrones”.

Jack Riley, ex agente de la DEA, comentó también que el comprar policías y actividades era una estrategia común entre cárteles:

“Es parte de su estrategia de terror, primero intentan convencerte para que trabajes para nosotros y si eso no funciona o tienes dudas sobre eso, intentaremos sobornarte, y si sentimos que eres vital para nuestra operación, podrían ser cientos de miles de dólares repetidamente, sin embargo, después de eso nos rechazas, puede que te disparemos en la cabeza”.