El cuerpo de rescate de la SSPyTM para Semana Santa esta listo, Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- 57 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), realizaron como todos los años un curso de actualización en técnicas de rescate sub acuáticas que como cada año culmina con una práctica y la entrega en el mar de una ofrenda florar en memoria de los rescatistas acaecidos en cumplimiento del deber.

La práctica final que indica que ya están preparados física y mentalmente para atender a quien así lo necesite se realizó como ya es tradición en las plazas de Ponce, perteneciente al sindicatura de Eldorado; allí refrendaron el compromiso que tienen con la población de Culiacán y sus visitantes de salvaguardar su integridad física, por lo que cada año se capacitan más para estar a la altura de las emergencias que se puedan presentar.

Comandados por el profesor Miguel Torres Ponce, experto en técnicas de rescate subacuático, los 57 elementos integrados por veteranos y jóvenes que se unieron al grupo recientemente, forman parte de la fuerza de rescate de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán.

Debido a la contingencia provocada por la pandemia de Coronavirus, aún no se ha definido si se abrirán o no los balnearios y accesos a playas en el municipio de Culiacán, sin embargo, los elementos rescatistas están preparados para actuar no solamente durante este periodo, sino que son un grupo que entra en acción cuando así se le requiere durante todo el año.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, refrenda su compromiso con la sociedad culiacanense de brindar seguridad y salvaguardar a su integridad.

