El mensaje de unos sicarios con rifles AK-47 a niños de México

México.- Con equipo táctico militar y con armas de alto poder, AK-47, dos presuntos sicarios mandan un mensaje a los niños y jóvenes de México.

En un video que fue compartido en redes sociales y que rápidamente se volvió viral, los presuntos delincuentes, quienes están encapuchados, con equipo táctico militar y rifles AK-47 mandan un mensaje a los niños y jóvenes para que no sigan sus pasos.

“Dile, dile, hay algo que le quieres decir al morrillo, niño ponte a estudiar déjate de ma…esto no es vida, ándale ándale póngase a estudiar mijo, póngase a estudiar, esto no es nada bueno, no deja nada bueno, bueno si deja pero pendiente con esto, ponte a estudiar”, dicen los jóvenes en la grabación que dura aproximadamente 19 segundos.

Se desconoce en qué lugar de México fue grabado este video pero hasta el momento lleva más de 5 mil reproducciones.