El padre ausente: ‘Sí tienes papá’; ‘No hay papá porque yo no lo miro’

Culiacán, Sinaloa.- El policía Juan Mauricio salió un día en la mañana y ya no regresó... El de Alejandra es un hogar tocado por la desgracia. Localizada en una segunda planta de la colonia Los Pinos, la vivienda es apenas suficiente para albergar lo indispensable. Lo básico. Lo austero.

La algarabía de un perico disfraza la tristeza de una felicidad que quedó en boceto.

“Tú vas a ser la mamá de mis hijos”, le dijo Mauricio a Alejandra un 3 de mayo cuando la sacó a bailar en El Rodeo.

Ahí comenzó su historia.

“Y sí... sí fui la mamá de sus hijos”, dice Alejandra 17 años después.

Monserrat Alejandra y Juan Mauricio nacieron de esa relación que se dibujaba con finas pinceladas. Pero opacada a brocha gorda.

“Como todo policía, se fue un día en la mañana y ya no regresó”, cuenta Alejandra.

El 31 de mayo de 2005 Mauricio recibió un disparo en el rostro al enfrentar a uno de dos delincuentes que acababan de cometer un asalto.

Ocho días después se acabaron los ocho años de matrimonio. El agente, con maestría en inglés y jugador de futbol americano, murió en el seguro, y dejó en la orfandad a una niña de 4 años y a un niño de un año y medio.

A Alejandra el recuerdo le quiebra la voz y el dique se desborda. Las lágrimas caen en minúsculas cataratas por la redondez de su rostro.

¿Cómo ha sido la vida sin él? Se le pregunta.

“Muy dura... muy fuerte... muy desgastante estos 17 años...”, musita. Los sollozos entrecortan su respiración y el caudal de lágrimas vuelve a fluir.

Un rostro asoma desde el interior. Es Monserrat, la niña que perdió a su padre a los 4 años, hoy de 21.

Los hijos no hablan de su padre. Su ausencia duele.

“Al niño no le gusta hablar del tema”, dice Alejandra, “él decía que no tenía papá porque no lo veía. Mi hija se enojaba. ‘Sí tienes papa’. ‘No, no hay papá porque yo no lo miro’...”.

La algarabía del cotorro y el ronroneo de una gata crean una atmósfera feliz. Una careta que oculta el verdadero rostro.

Un hijo con déficit de atención y una niña que manifestaba el dolor con más dolor.

“Le dio por cortarse... era como ella asimilaba el dolor por la pérdida de su padre”, se duele Alejandra.

La lucha

Con la muerte de Mauricio a Alejandra se le “cicatereó” el apoyo. Una pensión mínima del Seguro Social y un pago mensual de 4 mil 600 pesos desde septiembre del año pasado tras una serie de demandas contra el Municipio.

El derecho a una vivienda y a la homologación salarial le fueron escamoteados.

“Decían que no, que no nos correspondía”, expresa.

Tras una serie de demandas contra el Municipio, comenta, el año pasado tuvo que firmar un convenio desventajoso.

“Porque no me queda de otra... la necesidad que tiene uno”, lamenta.

El policía

Juan Mauricio fue policía durante siete años, cuando Francisco Ramírez Martínez fungía como secretario de Seguridad Pública Municipal, y Aarón Irízar López, como alcalde de Culiacán.

Murió ocho días después de recibir un balazo en el rostro, disparado por uno de dos asaltantes el 31 de mayo de 2005.

Fue jefe de grupo y tuvo diversos reconocimientos.

