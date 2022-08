Elementos de Seguridad Pública de San Ignacio Sinaloa, monitorean los arroyos y el río Piaxtla

Sinaloa.- El día de ayer, el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Ignacio, juan Ramón Luevanos Salas y algunos agentes, realizaron un recorrido por la carretera que conectará a San Ignacio con Tayoltita, con la finalidad de verificar los niveles del río Piaxtla, y arroyos, así como verificar la seguridad del camino, ya que le habían informando que este se encontraba en muy malas condiciones para transitar.

El funcionario indicó que se llegó hasta donde se encuentran construyendo el puente a la altura del Arroyo Seco, media hora antes de llegar a Tayoltita Durango, y el cual presenta un significativo avance, añadiendo que el camino aún se encuentra en buen estado para ser transitado.

Señaló que si existen más condiciones para el tránsito vehicular, esto a pesar de las lluvias, algo que no ha afectado el avance en los trabajos de construcción.

Así mismo informó que los niveles de los cuerpos de agua son normales hasta ahorita, pero llamó a las personas que transitan por estos lugares, a no confiarse pues el pronóstico de lluvias continua, además de que en Tayoltita, no ha dejado de llover, y que el Piaxtla aún no representa riesgo para la población.

Por último Luevanos Salas, dijo que de igual manera este recorrido sirvió para que los pobladores sintieran la presencia policial.