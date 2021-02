Elementos de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa se manifiestan en el complejo de la SSP

Sinaloa.- Alrededor de 30 elementos del Grupo Élite de la Policía Estatal Preventiva se concentraron en la entrada de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para exigir que se les otorgue el pago de bonos de enero y febrero que se les debe, además también a algunos agentes no se les ha dado el pago de bono de aguinaldo.

Al menos 160 uniformados son los que exigen el pago que consta de 6, 700 pesos mensuales.

Asimismo se mencionó qué hay compañeros que desde el 2019 no han recibido el pago y eso se les hace injusto, ya que es el grupo que responde a situaciones de alto impacto y los que pusieron sus vidas en riesgo el llamado Jueves negro.

El Subsecretario de Seguridad Pública del Estado, Carlos Alberto Leyva Hernández atendió a una comisión de cinco agentes para dialogar los términos y llegar a un mutuo acuerdo.

Los efectivos mencionaron que que no todos los integrantes del grupo acudieron a la manifestación, ya que el objetivo no es dejar de trabajar y no quieren que la ciudad quede desprotegida.

“Que se nos pague lo que nos corresponde por que ser policía no es nada fácil, nos arriesgamos todos los días y por eso tenemos derecho a los bonos”, fue lo que comentó uno de los inconformes ante la situación.

Después de la reunión que duró aproximadamente 40 minutos, la comisión que fue atendida para dar a conocer las inconformidades llegó a un acuerdo con el Subsecretario de Seguridad Pública, quien se comprometió a liquidar los adeudos pendientes.

Al recibir esta noticia los policías expresaron que seguirían trabajando de manera normal en sus actividades y esperarían el pago acordado