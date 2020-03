Elizabeth de 15 años salió a buscar trabajo pero ya no regresó

Mazatlán.- Familiares de Elizabeth Padilla, la buscan con desesperación ya que ayer el 9 de marzo "Nueve no se Mueve" que desapareció sin dejar rastro alguno.

Pues la adolescente de 15 años salió de su casa ubicada en la colonia Urías a las ocho y media de la mañana con solicitudes de empleo para encontrar trabajo.

Sin embargo tras varias horas, Elizabeth nunca regresó a casa.

Eduardo N. esposo de la menor comentó que el último mensaje que le envió Elizabeth, ella le dijo que estaba en una oficina de venta de publicidad de la calle Montes de Oca de la colonia Benito Juárez.

Ese fue el último mensaje que se enviaron y dónde ya no supieron más de ella.

"Me trate de comunicar con ella por el celular y nos colgaban, pero una persona nos envió un mensaje de WhatsApp de su celular y nos dijo que no estuviéramos molestando, ya que él había comprado el celular aún joven que se lo vendió y después de ahí nos bloqueó", mencionó el Esposo.

La madre de la menor cuando se enteró de lo ocurrido fue a buscar datos a todos los hospitales del puerto para ver si su hija no estaba ahí.

También fue a poner la demanda ante el Ministerio Público para que esto se hiciera formal y lanzaran Alerta Amber para la localización de la menor.

"Ya no vivía conmigo, pues se casó y se fue a vivir con mi yerno, ambos tienen una bebé de meses en común, siempre han sido una pareja feliz, por eso cuando me enteré de lo ocurrido rápido me movilicé para buscarla, mi yerno fue hasta el último lugar que se supo de ella y la persona que los recibió lo trato de mala gana, comentó que si efectivamente mi Eli había estado allí pero después de diez minutos se fue", expresó Perla la madre de la menor.

Viste pantalón de mezclilla, sandalias azules y una blusa tinta.