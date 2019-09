"Ella quería": Dice policía acusado de abusar de una mujer en CDMX

CDMX.- David N, un policía de la Ciudad de México es acusado de abusar de una mujer el pasado 27 de agosto en la Coordinación Territorial CUH-3, hoy al tratar de defenderse, según él, menciona que fue consensuado.

La mujer acudió a levantar una denuncia ante la agencia del Ministerio Público de la Alcaldía de Cuauhtémoc ya que presuntamente fue abusada sexualmente por un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien aparentemente la encerró en un cuarto donde la agredió.

Hoy el policía reconoció que tuvo relaciones sexuales con la mujer, pero menciona que fueron consensuadas.

El pasado martes 3 de septiembre, el agente tuvo audiencia ante el juez de control, ahí trato de desvirtuar la acusación que existe en su contra y asegura que no hubo violencia.

El juez capitalino consideró que existen elementos suficientes para mantenerlo preso y determinó vincularlo a proceso acusado de violación.

Se dio término de dos meses de cierre de investigación para que los agentes de la Fiscalía para Delitos Sexuales donde recabaran las pruebas en contra el agente que por el momento permanecerá en el Reclusorio Oriente.

Presuntamente el policía se aprovechó de la mujer y utilizó información personal de la víctima para amedrentarla.

Me dijo que no gritara, porque sabía dónde vivía y que si decía algo me iba a ir a buscar