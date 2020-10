Emmett Soto presenta su Segundo Informe de Gobierno ante cabildo

Escuinapa.- Con una sala abarrotada y sin seguir los protocolos de sanidad para evitar contagios de covid-19, Emmett Soto Grave presentó su Segundo Informe de Gobierno, en donde resaltó las acciones realizadas durante la pandemia y que a pesar de la crisis financiera que se vive han realizado obras y acciones que han beneficiado a los escuinapenses con una inversión cercana a los 90 millones de pesos en el municipio de Escuinapa, Sinaloa.

Los ediles de las diferentes fracciones partidarias hicieron presencia en la sala de cabildo, dicho recinto ya estaba abarrotado por los funcionarios municipales, quienes atentos escucharon y aplaudieron los logros anunciados por el presidente municipal.

“Ciudadanos y ciudadanas de Escuinapa de conformidad al artículo 38 de la Ley Municipal comparezco ante esta soberanía para hacer entrega de mi Segundo Informe de Gobierno; en el informó el estado que guarda la administración municipal a mi cargo, que por cierto hace una semana fue reconocida por la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública de Sinaloa por ser uno de los Ayuntamientos más transparentes del Estado”, expresó en su discurso.

Dijo que este 2020 ha sido un año muy difícil en todos los aspectos, ha sido fatal, que cambió de tajo la forma, modo y estilo de vida, que alteró el sistema, con la llegada de la pandemia de covid-19, su gobierno nunca estuvo ajeno a esta enfermedad y los riesgos que implicaba en la salud pública, por ello actuaron de inmediato aplicando las medidas y protocolos para controlar la propagación del virus.

Mencionó que fueron exitosas las medidas realizadas ante esta emergencia sanitaria y fue necesaria la capacitación de todos los sectores de la sociedad para adaptarse a esta nueva normalidad que implica esta enfermedad.

“El covid-19 no ha desaparecido, sigue activo, sigue haciendo daño y causando la muerte, a pesar de que en Escuinapa los contagios han bajado pero desde este espacio los invito a no bajar la guardia y seguirnos cuidando, mi gobierno ha hecho lo que le corresponde, y modestamente puedo informar que lo he hecho bien, porque para nosotros la vida y salud de los escuinapenses es lo más importante”, expresó.

Soto Grave resaltó la atención brindada a los escuinapenses a través de programas sociales como lo ha sido Médico en tu casa y Servicios Públicos Municipales, con los que han atendido las demandas más sentidas de la población.

El presidente municipal dijo que en materia de vivienda a través del apoyo del Grupo Axa y Gobierno del Estado se está invirtiendo a fondo perdido 7 millones de pesos para la construcción de 70 viviendas en Palmito del Verde y Cristo Rey, que se vieron severamente afectadas por el huracán Willa.

La rehabilitación de la carretera Escuinapa-Teacapán fue otra de la obra a la que dio énfasis el mandatario municipal en donde dijo que en sus dos años de gestión se han invertido cerca de 100 millones de pesos, 38 en la rehabilitación del tramo carretero Palmito del Verde a Cristo Rey. Y actualmente se construye la ampliación de Celaya-Isla del Bosque en donde se invierten 89 millones de pesos. Agregando el programa de bacheo de 8 kilómetros del Centro Educativo a La Estacada.

Dijo que en este segundo informe de gobierno ha hecho una cruzada con la educación invirtiendo recursos para la construcción de aulas y baños en la telesecundaria de Palmito del Verde, Tecualilla, Rincón del Verde y Ejido de La Campana.

En el rubro de obras públicas informó que se contempla cerrar este 2020 con una inversión cercana a los 90 millones de pesos dando prioridad a obras que den beneficio social de agua potable, drenaje, electrificación y pavimentación.

Resaltó que a pesar de ser un año difícil en materia financiera, el aplicar medidas estrictas de austeridad y un estratégico sistema de recaudación lograron atender con recursos municipales temas muy añejos como lo fue el brindar energía eléctrica a la colonia Villa Galaxia y la construcción de tres plazuelas en Celaya, San Miguel de La Atarjea y Rincón del Verde.

La aplicación de 4.5 millones de pesos en el acueducto Baluarte-Escuinapa ha sido prioridad para mejorar el servicio de agua potable en Escuinapa.