En Irapuato, Guanajuato, se manifiestan afuera de la Fiscalía Regional por el caso de Juan David

Irapuato, Guanajuato.- En Irapuato, Guanajuato, familiares del menor desaparecido Juan David, de 11 años de edad, se manifestaron fuera de las instalaciones de la Fiscalía Regional. Ya ha pasado más de un mes de búsqueda en el que han intervenido diferentes grupos de activistas sociales, buzos incluso, las autoridades y no se tiene pista de indicios del paradero del niño.

El abuelo de Juan David, Artemio Martínez, exigió a la fiscalía que no le dé el carpetazo al caso y piden respuestas, en esta manifestación se reunieron vecinos del menor del fraccionamiento Urbi Villas del Rey. El abuelito comentó además de manera pública que cuando pidieron conocer la carpeta de investigación sobre la desaparición del menor, recibió amenazas por una agente de la Fiscalía.

A Artemio Martínez, se le indicó a través de presuntas amenazas, que necesitaría de un abogado para que represente el caso, así mencionó el abuelo que le dijeron tras negarle la carpeta de investigación. La manifestación empezó a las 10:00 horas y 45 minutos más tarde manifestantes bloquearon la calle Teresa Vara y el acceso a la Fiscalía. Informaron que también cerrarán otras calles.

Por el momento autoridades oficiales no han pronunciado avances al respecto de la desaparición de Juan David. El mes pasado la madre del menor denunció que el padrastro un ex ministerial, había asesinado al niño, a pesar de que se encuentra en prisión preventiva, el presunto acusado no ha mencionado nada al respecto. Será la Fiscalía General de Guanajuato, quien proporcione mayor información sobre los avances en este caso, que tocó los corazones de todos los guanajuatenses.